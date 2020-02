Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi parla del figlio Paolo e di Clizia: “Ho cambiato canale”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono due dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Speso proprio su questa relazione viene interrogata la mamma del ragazzo l’attrice Eleonora Giorgi.

Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù nel quale ha parlato proprio della relazione tra il figlio e la bella influencer. La Giorgi sin da subito si è detta felice del feeling che si è creato tra i due. L’attrice ha definito l’ex moglie di Francesco Sarcina una persona intelligente oltre che molto bella esteticamente.

Eleonora Giorgi, però, non ha nascosto un po’ di imbarazzo. Paolo è suo figlio e vederlo in atteggiamenti intimi con una ragazza le suscita sensazioni particolari. Nonostante questo spera che le cose possano andare per il verso giusto.

L’avventura al Grande Fratello di Clizia e Paolo

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, però, qualcosa ha raffreddato gli entusiasmi facendoli leggermente allontanare. In particolare la notizia che Clizia prima dell’ingresso nella casa stesse portando avanti una frequentazione.

Nonostante qualche giorno nel quale Paolo ha preferito rimanere un po’ in disparte, alla fine c’è stato un fantastico riavvicinamento. Durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

Eleonora Giorgi parla di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Come detto in precedenza, la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, ha parlato del suo rapporto con la bella Clizia Incorvaia. L’attrice ha svelato che quando ha visto il bacio che i due si sono scambiati ha immediatamente cambiato canale.

Si definisce una madre discreta e quando ha visto l’intimità che si è creata tra il figlio e Clizia si è sentita in grande imbarazzo. Eleonora Giorgi ha addirittura dichiarato di essersi sentita di troppo durante quei momenti teneri e romantici.