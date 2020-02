Resurrezione ad Italia Sì di una bambina, piangono tutti in studio

Resurrezione ad Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni che, in queste ultime settimane, ha insidiato il competitor Verissimo fino a batterlo settimana scorsa. Un grande risultato, dunque, per Marco Liorni. Italia Sì, in due anni di esistenza è riuscito a risollevare gli ascolti del sabato pomeriggio della prima rete.

Nella puntata del 15 febbraio, si è parlato di Coronavirus e della lite a Sanremo tra Bugo e Morgan di cui, ormai, si parla insistentemente nonostante sia passata una settimana dalla fine del Festival.

L’accusa di Dario Salvatori a Morgan e Bugo

Dario Salvatori, noto giornalista che si occupa di musica, sul podio di Italia Sì ha accusato Morgan e Bugo di aver inscenato la lite. Una lite, che avvenuta durante il Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus.

Il tutto, ricordiamo, è successo durante la serata dedicata alle cover dove i due cantanti, in gara assieme con il brano “Sincero”, si sono esibiti con la cover di “Canzone per Te” di Sergio Endrigo. Un’esibizione, per molti, deludente che ha disonorato la versione originale del brano.

Bugo, intervistato a Napoli dove sarà ospite del programma Una Storia da Cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ha smentito i complottisti che danno la lite come finta ed ha anche detto che Morgan non si è fatto più sentire dopo Sanremo.

La resurrezione di una bambina in diretta

Durante la trasmissione, è stato fatto vedere un video, dalla Corea del Sud, che ha fatto discutere il mondo intero. Nella clip, è stata fatta vedere una madre che, tramite la realtà virtuale, ha potuto vedere una realizzazione in 3d di sua figlia. Quest’ultima, è morta a 7 anni a causa di una leucemia.

Commozione in studio, in particolare da Rita Dalla Chiesa che non è riuscita a trattenere le lacrime. Commossa anche Elena Santarelli, la quale ha affermato che, durante la malattia di suo figlio dalla quale è poi guarito, ha avuto il timore di perderlo per sempre. La “resurrezione”, seppur fittizia di questa bambina coreana, è commentata nello studio di Italia Sì assieme a Maria Rita Parsi.