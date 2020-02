Andrea Montovoli GF Vip, si confida con Paolo Ciavarro e Patrick “La Elia? Tutte strategie”

Andrea Montovoli sul piede di guerra contro Antonella Elia ma, è ancora molto preoccupato per la sua storia d’amore

Nella casa del Grande Fratello ci sono ancora tantissime discussioni e gli animi sono tesi. Infatti, nei giorni scorsi Andrea Montovoli parla nuovamente della sua storia d’amore nella casa del Grande Fratello.

L’attore bolognese si è confessato con Paolo Ciavarro dicendo che forse a lei non importa niente quindi per questo motivo è molto preoccupato. Paolo ha fatto fatica a consolarlo, non è certo facile riuscire a calmarlo sui suoi sentimenti. Inoltre, sempre nel corso della trasmissione del Grande Fratello vip ha parlato anche molto della lite tra Patrick Pugliese e Antonella Elia.

Infatti, Andrea si schiera completamente dalla parte di Patrick in quanto, secondo lui la showgirl avrebbe sbagliato. Lei, anche se alla fine i due hanno litigato, ha deciso di togliere il saluto anche ad Andrea. Secondo Andrea, quelle che la showgirl sta mettendo in campo sono solo delle strategie e quindi, è probabile che ci saranno delle grosse novità e liti, anche in vista delle nomination.

Andrea Montovoli , Patrick e la lite con Antonella Elia

Oltre alla lite tra Antonella Elia e Patrick, ci sono state anche altre discussioni all’interno della casa del Grande Fratello vip 2020. Innanzitutto, la lite tra Antonella e Patrick che è arrivata in quanto c’erano alcuni piatti da lavare e secondo Antonella per doveva essere Patrick alla lavarli.

Una cosa che non era compito suo, invece, secondo l’ex concorrente del Grande Fratello 4. In tutto questo trambusto, ci sarebbe stato anche uno spintone che Patrick avrebbe dato ad Antonella, ma su cui c’è molto da discutere. Insomma, gli animi sono tesi, con Andrea Montovoli completamente dalla parte di Patrick.

Le difese dei concorrenti per Patrick ed Antonella

Mentre Andrea Montovoli è certamente dalla parte di Patrick, invece Serena Enardu ha detto di appoggiare Antonella Elia. Patrick che sostiene che lei sia una calcolatrice ed una falsa, proprio come diceva Barbara Alberti.

Invece, Serena dice che Patrick non avrebbe dovuto assumere questi atteggiamenti e questi toni. Ma, guardando il replay però di fatto, si dimostra che non ci sia stata nessuno spintone. Un’altra cosa molto importante all’interno della casa e che va avanti in maniera molto spedita è la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

I due, sono stati anche protagonisti di un sipario hot all’interno della casa del Grande Fratello in cui, oramai sono più senza freni. Nel frattempo dopo le discussioni tra Andrea Montovoli e gli altri all’interno della casa più spiata d’Italia, è partito il toto nomi per capire chi entrerà a breve nel programma.