Diletta Leotta nella bufera, in cucina non si accorge che si vede quella cosa lì [FOTO]

Diletta Leotta: successo e critiche a Sanremo 2020

La scorsa settimana, una delle protagoniste della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata Diletta Leotta. Il volto di DAZN ha affiancato Amadeus nella prima serata della kermesse canora. La sua partecipazione, però, ha sollevato delle polemiche non solo per gli outfit scelti per la manifestazione ma anche per il discorso fatto sulla bellezza.

Infatti molti utenti web, ma anche personaggi dello spettacolo si sono scagliate contro di lei affermando che lei dovrebbe essere l’ultima ad affrontare questo argomento visto che è tutta rifatta. Ma la 28enne siciliana nelle ultime ore è finita nel mirino dei leoni da tastiera per qualcos’altro.

La foto ritoccata non passa inosservata al popolo del web

In una foto postata sul suo seguitissimo account Instagram, alcuni utenti hanno notato un dettaglio su Diletta Leotta. Ovviamente gli haters non hanno perso tempo a scatenarsi contro l’ex conduttrice Sky. La foto incriminata che mostra la soubrette siciliana dal fisico a clessidra. Quest’ultima è impegnata in cucina ad infornare una meravigliosa lasagna ma i follower notano qualcos’altro.

Il tonico lato B del volto di DAZN straborda letteralmente dalla foto. Ovviamente è palese che la 28enne si è affidata al Photoshop per modificare l’immagine in questione. Un’iniziativa che non è stata apprezzata dal popolo del web. (Continua dopo il post)

Diletta Leotta ancora una volta nel mirino dei detrattori

Diletta Leotta ha ormai fatto il callo alle numerose critiche che quotidianamente riceve sui suoi canali social. Tuttavia la bella siciliana al momento può consolarsi col cospicuo cachet che ha percepito per la sua partecipazione come valletta alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Nella foto descritta prima alcuni leoni da tastiera si sono scatenati con le critiche. Nello specifico hanno detto che non solo lei è rifatta ma anche la lasagna che ha intenzione di infornare. Poi i cosiddetti leoni da tastiera che stanno sempre dietro l’angolo, sono tornati a polemizzare per il discorso sanremese della soubrette sicula sulla bellezza.