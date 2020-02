“La morte in un incidente…”: Maria De Filippi lo confessa, ecco la sua più grande paura

Le debolezze di Maria De Filippi

Maria De Filippi sta vivendo un’altra stagione piena di successi professionali. Infatti, dopo gli ascolti al top di Tu si que vales, ora si sta godendo quelli di C’è Posta per Te, Amici e il dating show Uomini e Donne.

E a proposito del talent show di ballo e canto, da venerdì prossimo prenderà il via il serale della 19esima edizione che, a differenza degli altri anni, le prime due puntate verranno trasmesse di venerdì sera. Una decisione, quella di Queen Mary, che non è piaciuta ai tantissimi fan di Amici. Nel frattempo Queen Mary ha rilasciato un’intervista svelando di cosa ha paura.

Queen Mary si confessa a Che Tempo Che Fa

Maria De Filippi in una delle sue recenti interviste televisive, ovvero quella rilasciata a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la moglie di Maurizio Costanzo ha parlato di una delle sue grandi paure e fobie.

Il giornalista ligure considera la conduttrice pavese come una donna molto impostata. Ma la madre di Gabriele Costanzo non ha perso tempo a replicare precisando che non è tutto come sembra. Per questo motivo la donna ha deciso di raccontare al pubblico Rai ciò che l’ha sempre tormentata. Di cosa si tratta?

Maria De Filippi e la grande paura per gli aerei

Per la prima volta Maria de Filippi ha deciso di rendere pubbliche tutte le sue fragilità. Durante un faccia a faccio col suo amico e collega Fabio Fazio, quest’ultima l’ha ringraziata moltissimo perché è consapevole di quanto sia costato alla sua ospite raggiungerlo. Il motivo? Queen Mary ha preso l’aereo, un mezzo di trasporto che la pavese non ama moltissimo. Lo stesso problema la ha la stakanovista Barbara D’Urso.

Infatti Fazio le ha detto di essere consapevole che è una cosa complicata vincere la paura dell’aereo. A quel punto la consorte di Costanzo ha detto che prima non aveva questo timore, poi ha sottolineato che in fondo per raggiungere Milano non ha fatto un cattivo volo. Ha riferito di avere tante paure, tra cui anche il buio.