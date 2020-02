Justin Bieber e il consumo di droga: “La prima cosa al risveglio”

Justin Bieber dissotterra gli scheletri del passato: il rapporto con la droga

Venticinque gli anni all’anagrafe, molti di più quelli però percepiti. Idolo per milioni di adolescenti, guai con le Forze dell’Ordine, droga, fino al matrimonio. Toccato il fondo, Justin Bieber pare aver trovato l’equilibrio e non ha la benché minima intenzione di abbandonare la scena musicale.

Anzi, da poco ha presentato il suo ultimo album, intitolato Changes. Cambiamenti appunto, perché, superata la fase da bad boy, il cantante è letteralmente rinato.

Niente più vita spericolata, accanto alla moglie Hailey Baldwin, affermata modella e nipote del celebre attore Alec. In occasione dell’uscita europea dell’album Justin Bieber racconta che capitano certe cose impossibili da spiegare. Si possono unicamente controllare la reazione ad esse.

Dedica a Hailey

Se hai una persona importante al tuo fianco allora le cose diventano più facili. Alla compagna la pop star canadese ha dedicato Take it out on me, il suo modo di prometterle eterna fedeltà: le starà sempre vicino, anche nei periodi bui, come lei c’è sempre stata.

Su Youtube è da poco uscita la prima stagione di Season, la docu-serie dedicata al comeback di Justin Bieber nel mondo musicale, dove racconta senza filtri pure il suo rapporto con la droga. Ha iniziato ad assumere sostanze stupefacenti appena 13enne e da lì in avanti ha faticato a ritrovare la retta via.

Gli addetti della sicurezza entravano in camera sua per controllare se fosse ancora vivo e appena si svegliava prendeva una manciata di pasticche e fumava droga. Adesso, supportato da Hailey, desidera aiutare il prossimo. Per questo ha girato il videoclip di Intentions ad Alexandria House, un rifugio per donne e bambini di Los Angeles.

Justin Bieber: la malattia di Lyme

Sono ancora recenti le dichiarazioni di Justin in cui confessava pubblicamente di avere la malattia di Lyme, un’infezione provocata da batteri. Un grave caso di mononucleosi cronica che ha attaccato le funzioni del cervello, la sua energia, la sua pelle. Ha combattuto e attraverso la docu-serie spiega come c’è riuscito a vincere.

Non è mai troppo tardi per cambiare e Bieber, supportato dalle persone che gli vogliono bene, si gode il bello della vita, tra l’amore per la compagna e la musica.