Elodie, un’infanzia difficile: “Violenza a casa. Ero incazzata”

Elodie riporta la memoria all’infanzia: era parecchio arrabbiata con i genitori per il clima violento in casa

Elodie ha colto tutti alla sprovvista in quel del Festival di Sanremo. Cresciuta nella scuola di Amici, il grande pubblico ha imparato presto ad apprezzarla per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza!

In una video-intervista a Vice fin dalle presentazioni si definisce coatta, nonché la fidanzata di Marracash. Dunque accompagna la troupe al quartiere Quartaccio di Roma, dove è nata e cresciuta. Malgrado la fama ottenuta, non rinnega le proprie origini.

Tutt’altro: ne va sempre tanto orgogliosa. Qui ci sono numerose famiglie che faticano a sbarcare il lunario. La sua famiglia, ad esempio, aveva la muffa ad occupare metà parete. Perché lì le abitazioni sono fatte di cartapesta.

Violenza a casa

Riportando la mente all’infanzia, Elodie spiega di aver sofferto parecchio. Il padre suonava per strada, mentre mamma faceva la colletta. Si sono separati quando aveva appena 9 anni e in malo modo: a casa regnava la violenza. È stata parecchio arrabbiata con loro. Perché ha dovuto crescere troppo presto. Ai tempi la madre ha fatto per diversi anni la cubista.

Lei da piccola pensava fosse un mestiere da poco di buono. Poi, per scherzo del destino, lo ha fatto pure lei. Il racconto di Elodie passa poi al rapporto con la sorella Fey. Non avevano regole: a 14 anni potevano tranquillamente rincasare alle 6 del mattino e nessuno li rimproverava.

Stavano in strada, gli pareva una situazione normale. Insomma – aggiunge – avevano davvero troppa libertà. Poi la scoperta di Amici, il talent della periferia, al contrario di X Factor, il talent chic. La scuola di Maria De Filippi ha avuto un notevole impatto su di lei, avendola incanalata nella giusta direzione.

Elodie: l’uomo che ha scelto

In chiusura, naturalmente, la domanda sull’amore provato dalla cantante per il rapper Marracash. È l’uomo che ha scelto, ed è contenta di starci assieme. E nonostante si consideri una donna forte e indipendente, è fiera di essere associata a lui.

Basta ripescare qualcuna delle tante dichiarazioni rilasciate dal compagno sulla sua infanzia per capire come i due condividano un background molto, molto simile. Di umili origini, grazie al talento artistico hanno svoltato, perseguendo quel successo che è oggi stimolo per qualunque ragazzino viva una situazione economico-sociale difficile.