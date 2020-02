“Due ottime ragioni”: Belen Rodriguez da infarto, il vestitino striminzito fa fuori uscire il seno [FOTO]

La nuova provocazione social della soaubrette Belen Rodriguez

Dopo un paio di giorni di inattività social Belen Rodriguez è tornata a postate sul suo seguitissimo account Instagram. E la modella argentina lo ha fatto alla grande, infatti si è mostrata nuovamente con un vestito succinto e in una posa davvero sensuale.

Al momento, però, tra i tanti likes ottenuti da parte dei follower manca quello più importante, ovvero il mi piace di Stefano De Martino. Per caso il marito è geloso? Nel frattempo i due innamorati si godono il loro sentimento ritrovato prima di tornare a lavorare sul piccolo schermo. Il ballerino condurrà di nuovo Made in Sud?

La soubrette argentina con la scollatura esagerata e prospettiva pericolosa:

Per caso la Belen Rodriguez ha esagerato un po’? I follower, infatti, non era più abituati a vederla in versione sexy sui social network, ovvero da quando la modella argentina si è rimessa insieme al ballerino napoletano Stefano De Martino.

Resta il fatto che il popolo del web ha goduto per la nuova iniziativa della conduttrice di Tu si que vales e i risultati sono giunti immediatamente: migliaia di likes e tantissimi complimenti. Una scatto, quello condiviso sul suo account Instagram che conta oltre nove milioni di seguaci, accompagnato dallo stringatissimo commento: “Click”. (Continua dopo il post)

View this post on Instagram 𝐶𝐿𝐼𝑐𝐾 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Feb 16, 2020 at 3:58am PST

Belen Rodriguez e la nuova foto sexy su IG manda in tilt i follower

Nella foto in questione la bella Belen Rodriguez parte del suo volto è coperto dall’obiettivo di una macchina fotografica. Ma l’attenzione di tutti coloro che la seguono sul social network si è concentrata sull’outfit della soubrette argentina. Cosa porta di così stravolgente?

Quest’ultima indossa un vestitino blu molto striminzito e da una scollatura esagerata che mette in evidenza il suo décolleté. La prospettiva della foto ha fatto si che venissero risaltate le forme della madre di Santiago. E in tutto questo cosa ne pensa Stefano De Martino? Al momento nessuna reazione da parte del danzatore partenopeo. Arriverà nelle prossime ore?