Avete mai visto il papà di Emma Marrone? Ecco Rosario, musicista come la figlia [FOTO]

Emma Marrone da Sanremo 2020 a C’è Posta per Te

Chi ha seguito la nuova puntata di C’è Posta per Te fino a tarda serata, il people show di Maria De Filippi, di si curo avrà visto la storia con protagonista Emma Marrone e il padre Rosario.

La cantante salentina, inoltre, di recente è stata ospite alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il regista Gabriele Muccino per promuovere il film ‘Gli anni più belli’, uscito da poco in tutte le sale cinematografiche italiane.

Chi è il musicista Rosario Marrone?

Nella sua ospitata a C’è Posta per Te, Emma Marrone ha visto una giovane ammalata di cancro. Al fianco dell’artista pugliese era presente anche il signor Rosario, suo padre. Quest’ultimo è originario di Aradeo, un paese di circa 9 mila abitanti in provincia di Lecce. Il genitore dell’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi opera anche lui nel mondo della musica.

L’uomo, infatti, è un musicista di professione ed ha fatto parte per anni dei gruppi Karadreon e gli H20. La sua grande passione per la musica ha fatto si di trasmetterla anche alla figlia. Infatti quest’ultima sin da piccola andava con lui durante i tour, facendole vivere fin le emozioni del palcoscenico. Quindi vedere Emma raggiungere tali livelli lo ha reso un padre orgoglioso. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Le confessioni di Rosario Marrone sulla figlia Emma

A causa delle continue tournée in giro per l’Italia e altri impegni professionali, Emma Marrone non è sempre vicino alla sua famiglia, in particolare al padre Rosario. Nello stesso tempo anche lui in passato è stato distante dalla Puglia per questioni lavorative.

Ospite nella nuova puntata di C’è Posta per Te, l’uomo ha confessato che dopo che la figlia vinse Sanremo tornò in alberto alle 4 del mattino. In quell’occasione il genitore era in apprensione perché, nonostante la Marrone è grande e vaccinata per lui è sempre la sua bambina. Parole che sono piaciute moltissimo al pubblico e anche a Maria De Filippi.