Grande Fratello Vip notizia bomba: sbuca fuori la lista degli eliminati delle nuove puntate

Grande Fratello Vip al centro delle polemiche, su Twitter è sbucata la lista dei concorrenti che saranno eliminati puntata per puntata fino al vincitore, cosa è successo?

Scoppia la bufera sul Grande Fratello Vip, attorno al reality si accendono tante polemiche per una lista spuntata su Twitter. Di cosa si tratta? Di una lista in cui sono segnati i nomi dei vari concorrenti del reality.

Ma non solo! Accanto ad ogni nome è riportato il giorno dell’ingresso nella casa e il giorno dell’uscita. Non appena gli utenti hanno visto la lista è scoppiata la bufera e molti hanno pensato che tutto fosse organizzato e programmato.

Possibile che gli autori abbiano già stabilito chi dovesse uscire dalla casa e chi dovesse rimanere? In effetti, leggendo l’elenco dal basso verso l’altro, è evidente che i concorrenti sono messi in ordine di uscita. A cominciare da Salvo Veneziano, poi Elisa De Panicis, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Ivan Gonzalez, Rita Rusic, Carlotta Maggiorana e per ultimo Michele Cucuzza.

In cima alla lista c’è Adriana Volpe

Sempre leggendo la lista dal basso verso l’alto si può vedere che a capo vi è Adriana Volpe. Stando a quanto alcuni utenti dicono, sembra essere la concorrente della casa designata come vincitrice della quarta edizione del reality show.

La lista non poteva non essere notata dai telespettatori di Canale 5 hanno immediatamente detto che sotto c’è un complotto. I telespettatori hanno condiviso la tabella e ovviamente hanno protestato, e adesso vorrebbero qualche chiarimento.

Ma veramente la lista spuntata su Twitter riporta i nomi di ogni concorrente che deve uscire e perfino quello del vincitore? In realtà la lista andrebbe letta suddividendola in due, o almeno così dicono altri utenti.

Chi ha fatto circolare questa lista?

Alcuni utenti hanno detto che la lista, per leggerla correttamente, dovrebbe essere suddivisa in due parti. Nella parte inferiore ci stanno i concorrenti eliminati, mentre in quella superiore ci stanno i nomi dei concorrenti che sono ancora nella casa.

Inoltre, sono scritti in questo modo perché sono messi in ordine alfabetico. Questo sistema di leggere la lista allora chiarirebbe tutto? Beh, secondo alcuni a provare che è il sistema giusto è che Barbara Alberti è posizionata nella parte alta della lista.

Infatti, la scrittrice nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip ha deciso di uscire e di ritirarsi dalla gara. Resta da capire chi è stato a far circolare la lista sul web. Magari potrebbe dircelo Alfonso Signorini nella prossima puntata!