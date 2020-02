Oroscopo Branko 17 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 17 febbraio annuncia interessanti novità. Per i nativi dell’Ariete è una giornata davvero ottima, invece, per le persone nate sotto il segno dei Pesci è parecchio agitata. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 17 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa settimana si apre con la Luna ottimista. In questo periodo solo Venere è nel vostro segno. In campo lavorativo c’è chi vi stima e chi vi critica, è così anche per le persone di successo. Attenzione alla salute, soprattutto alla circolazione.

Toro – Per altri due giorni, Sole in Acquario porta conflitti nel campo professionale. Luna agitata provoca discussioni accese in famiglia, ma il resto del cielo è spettacolare. Giove e gli altri pianeti vi aiutano a raggiungere il successo. Guadagnerete molto.

Gemelli – Se avete voglia di lanciarvi in un’impresa troppo ambiziosa, è meglio aspettare ancora un po’. La Luna in opposizione vi potrebbe portare nella direzione sbagliata. In questa giornata siete indisciplinati, non avete voglia di ascoltare. Dovete fidarvi dei consigli di una persona più matura di voi.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Almeno in amore cercate di non essere agitati, possessivi, gelosi, prepotenti e padroni. Questa è la settimana di Carnevale, è concesso sorridere delle preoccupazioni. In campo lavorativo si respira una brutta aria. Recitate un po’.

Leone – Il Sole non è più in opposizione e i rapporti stretti potranno finalmente ritrovare respiro nuovo o diverso. Questa Luna benaugurante favorisce la famiglia, mentre Venere vi sorprenderà in amore.

Vergine – In questa giornata ci sono troppe opposizioni che ostacolano le vostre iniziative ma quest’anno la musica suona una melodia diversa dal solito. Si annuncia una meravigliosa stagione per nuovi amori, incontri, matrimonio e figli per le giovani coppie. Tenete sotto controllo la salute.

Previsioni di lunedì 17 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Dovete fare un resoconto della vostra situazione matrimoniale, affettiva, sentimentale, passionale. Con la Luna calda in Sagittario voi e la persona amata riuscirete a trovare un accordo davvero soddisfacente. Tutto bene in campo lavorativo, ma Giove agitato sposta l’attenzione sulle questioni legali.

Scorpione – Per altri due giorni avrete Luna in Acquario. Mercoledì il Sole esce dalla postazione critica ed entra in Pesci e inizia a portare fortuna. In campo professionale dovete impegnarvi moltissimo per raggiungere la vetta e vincere le ostilità lungo il cammino. Per ora, l’ostacolo più grande è Urano, che tocca le collaborazioni. Gli altri pianeti, invece, vi sostengono.

Sagittario – Tenete sotto controllo la salute. Sole esce dal vostro segno mercoledì e ciò vuol dire diminuzione di energia ma c’è anche Mercurio in Pesci che vi fa innervosire. Quando siete agitati diventate spericolati, meglio stare fermi in un posto tranquillo e pensare a ciò che volete fare intorno al 10 marzo. Amore meraviglioso grazie a Venere.

L’oroscopo di Branko del 17 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata avete quattro pianeti nel segno, sinonimo di successo e grandi amori ma i vostri punti deboli sono scoperti. Fate un controllo della salute e andate avanti ma con circospezione. Molte persone credono in voi.

Acquario – Dopo giorni di nebbia, vento, pioggia ecco che si presenta un giorno come questo e tutto risplende. In questa giornata divampa la passione e una piccola fortuna si presenta in campo affari. Sapere che stanno per arrivare dei soldi vi rende più disponibili in famiglia.

Pesci – Luna e Mercurio-Nettuno nel vostro segno portano tanta agitazione nell’ambiente professionale e nelle collaborazioni. Dovete rilassarvi ed evitare argomenti tosti nel matrimonio. Dovete prepararvi psicologicamente alla nuova stagione astrale.