Eros Ramazzotti un murales in suo onore, “Ha fatto tanto per noi” (FOTO)

Murales per Eros Ramazzotti: la periferia omaggia il cantautore per quanto ha fatto nel tempo per il rione popolare

In periferia compare un murales di Eros Ramazzotti. Il suo compagno di infanzia, Augusto spiega che è stato fatto in quanto il cantautore ha fatto tanto per questa zona. Eros è nato ai bordi di periferia nel quartiere Lamaro – Cinecittà. Dopo tanto impegno del cantautore per questa zona, i residenti hanno deciso di rendergli omaggio con un murales grande 15 metri, ovvero tutta la facciata del palazzo.

A fare quest’opera Cosimo Cheone Califfa dove viene ripreso Eros in una versione giovanissima con la canottiera bianca. Il murales si trova nelle case popolari in Viale Palmiro Togliatti a Roma e sotto c’è scritto “Musica è”, il titolo di una delle canzoni più famose di Ramazzotti.

Eros Ramazzotti e il suo legame con il territorio

Eros Ramazzotti ha ricevuto questo dono da parte delle persone del posto perché, come il suo amico d’infanzia Augusto racconta, ha fatto tanto per questa zona. In un’intervista al giornale Leggo, si racconta quanto Eros sia stato vicino al popolo delle periferie.

L’idea del murale arriva dai suoi coetanei della zona e quanti conoscevano Ramazzotti quando viveva lì. Con l’aiuto dell’associazione del Sud, hanno anche scelto in rete l’artista a cui commissionare il dipinto.

Poi, l’amico di Eros ha spiegato che il cantautore ha spesso dato il suo contributo e inoltre, ha scelto le foto che lo ritraevano quando si trovano ancora in quella zona. Lui ha sostenuto le spese di interventi ad alcune persone che stanno male, ha aiutato la squadra di calcio locale e ha raccontato le voci di quella zona. Addirittura nella canzone “Musica è” si sono sentiti rappresentati e come se avesse acceso i riflettori su quelli che sono i problemi della zona. (Continua dopo la foto)

L’inaugurazione ufficiale del murales

L’inaugurazione del murales di Eros Ramazzotti nel quartiere popoloso di Cinecittà, avverrà domenica 23 febbraio. Sarà presente il padre, ma anche molti che già in realtà stanno vedendo il volto nel quartiere delle Popolare di Viale Palmiro Togliatti.

Ramazzotti è cresciuto proprio da quelle parti, in via Carlo Calisse e ha iniziato in quelle zone a fare musica. A 8 anni suonava ben 4 strumenti. Era già fortissimo e si impegnava per portare avanti questa sua grande passione.

I residenti hanno raccontato che aveva sempre voluto fare il cantante ed era determinato ad arrivare in fondo. A 12 anni, Augusto racconta di quando avrebbe vinto Sanremo e il fatto che probabilmente avrebbero messo striscioni ovunque per celebrarlo. Quello che non poteva immaginare invece che avrebbero fatto un murales per ricordare quanto sia stato importante per quella zona di Roma.