“Si è vergognato di me…”: Silvia Toffanin, il disagio del figlio Lorenzo Mattia Berlusconi

Silvia Toffanin: il lavoro in tv e vita privata

Silvia Toffanin dallo scorso settembre è impegnata ancora una volta con la conduzione di Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 che si occupa di cronaca rosa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è abituata da anni a fare delle domande ed indagare sui personaggi del mondo dello spettacolo, mentre difficilmente rilascia interviste e parla della sua vita privata.

Un po’ di tempo fa l’ex Letterina di Passaparola ha scambiato due chiacchiere con il magazine Grazia svelando qualcosa che riguarda il suo primogenito Lorenzo Mattia. Un po’ di tempo fa la professionista Mediaset lo ha messo in forte imbarazzo.

La carriera della conduttrice di Verissimo

Un po’ di tempo fa Silvia Toffanin al periodico Grazia ha parlato un po’ della sua infanzia vissuta in un piccolo comune in provincia di Vicenza. La conduttrice di Verissimo è stata cresciuta dai nonni, visto che il papà era un operaio mentre la mamma era una bidella. Dopo la maggiore età la donna si è trasferita nella Capitale per iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

In primis ha mosso i suoi primi passi facendo la modella per poi passare al piccolo schermo come valletta nel game show di Gerry Scotti. Successivamente ha conosciuto Pier Silvio Berlusconi e da quel momento non si o no più lasciati. I due stanno insieme da circa vent’anni e hanno due figli.

Silvia Toffanin mette in imbarazzo il figlio Lorenzo Mattia Berlusconi

Come tutte le madri in carriera, anche Silvia Toffanin va sempre di corsa. Nel corso dell’intervista a Grazia la giornalista le ha chiesto che tipo di madre è. I figli la considerano una mamma pesante. Poi la donna ha rivelato un aneddoto che ha messo in imbarazzo Lorenzo Mattia.

È capitato solo una volta accompagnare il ragazzino al pulmino per la scuola col pigiama e sopra il cappotto. Lo ha fatto perché erano in forte ritardo. Quindi da quel giorno il figlio le raccomanda sempre di vestirsi bene.