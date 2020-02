Avete mai visto la madre di Elettra Lamborghini? Ecco Luisa Peterlongo, due gocce d’acqua con la figlia [FOTO]

Elettra Lamborghini e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020

Elettra Lamborghini è reduce della deludente partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti l’ereditiera emiliana si è classificata all’ultima posizione.

Inoltre la donna ha fatto parlare molto di sé per aver fatto dei twerking sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Di recente l’ex giudice di The Voice of Italy ha annunciato che presto si sposerà col suo fidanzato, quindi verrà affiancata anche dalla madre Luisa Peterlongo.

L’ex giudice di The Voice of Italy presenta la madre Luisa Peterlongo

Dopo la sua esperienza alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è tornata attiva sul suo account Instagram. La ragazza si è mostrata sul social network con una donna al suo fianco. Di chi si tratta?. L’ereditiera ha fatto conoscere a tutti coloro che la seguono la madre Luisa Peterlongo, moglie di Tonino Lamborghini, da cui ha avuto cinque figli.

Dalla foto è possible vedere la somiglianza incredibile tra le due donne. Il genitore ha sostenuto la figlia in tutte le sue scelte sia professionali che di vita. Infatti l'ha accompagnata anche nella cittadina ligure per la kermesse canora 2020.

La Lamborghini somiglia moltissimo alla madre Luisa Peterlongo

Luisa Perlongo è una donna ancora molto giovane e si presenta sempre elegante. L’iniziativa di Elettra Lamborghini nel mostrare sua madre su Instagram è piaciuta moltissimo a tutti i follower. Quest’ultimi hanno notato una somiglianza assurda tra l’ex giudice di The Voice of Italy e colei che l’ha messa al mondo.

Al fianco del post, l’artista che ha portato a Sanremo il brano ‘Musica’, ha scritto che da vecchia sarà come sua mamma perché è genetica. Quindi ha chiesto a tutti coloro che la seguono sui social network di preparsi. In poche parole le due donne hanno gli stessi lineamenti del viso e gli occhi identici. In poche parole la bella Lamborghini non può di certo lamentarsi.