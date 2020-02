Grande Fratello VIP, chi sono i nominati fino al 21 febbraio?

Ieri sera, 17 febbraio, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello VIP. Tra nuovi ingressi, l’eliminazione,, tante sorprese si sono svolte anche le nuove nominations.

Al termine due dei concorrenti sono finiti al televoto che si chiuderà durante la prossima puntata di venerdì 21 febbraio 2020. Come sono andate le votazioni e chi è finito in nominations? Vediamolo!

Grande Fratello VIP, tutte le nominations

Le nominations di ieri sera al Grande Fratello VIP si sono svolte sia in maniera palese (in sala LED) che in segreto (nel confessionale). Otto, anche ieri, i preferiti ovvero Clizia, Fernanda, Adriana, Antonella, Antonio, Andrea Denver, Andrea Montovoli e Patrick.

I preferiti della casa hanno votato in confessionale e sono risultati immuni dalle votazioni. In particolare, Clizia e Antonella hanno votato Fabio, Andrea Denver, Patrick e Antonio hanno votato Pago, Adriana e Andrea Montovoli hanno votato Licia. Fernanda ha “disperso” il proprio voto dandolo ad Aristide che, secondo lei, non avrebbe ricevuto altre votazioni.

In sala hanno votato i non immuni. Fabio ha votato Aristide, Paola e Paolo hanno votato Licia, Aristide ha dato la sua nomination a Pago mentre Pago l’ha riservata a Fabio Testi.

Il risultato delle nomination, chi finisce al televoto

A fine serata si è giunti, finalmente, a conoscere i nomi dei due concorrenti che, ottenuti più voti, sarebbero finiti al televoto fino a venerdì 21 febbraio. Si tratta, stavolta, di Pago (che per la prima volta in oltre un mese di permanenza nella casa) finisce in nomination e di Licia. (Continua dopo la foto)

Sommando le nominations palesi con quelle segrete, infatti, Pago ottiene ben 5 voti mentre Licia si ferma, si fa per dire, a 4. A questo punto, dopo l’eliminazione dalla casa di Serena Enardu, cosa accadrà al fidanzato? Verrà eliminato anche lui o il pubblico deciderà di fargli continuare il percorso nella casa più spiata d’Italia?

Non è chiaro, ma è certo che tutti, all’interno del GF VIP, hanno lamentato un allontanamento progressivo di Pago che si isolava sempre con la fidanzata tralasciando il rapporto con gli altri. Che sia proprio questa la causa che l’ha trascinato dritto al televoto?