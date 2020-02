Il Segreto spoiler dal 24 febbraio al 1 marzo: Severo e Carmelo falliscono, Maria in ostaggio

Gli spoiler de Il Segreto dell’ultima settimana di febbraio sono davvero entusiasmanti. Finalmente, infatti, si compirà il piano che Severo e Carmelo hanno messo in atto per incastrare Fernando. La furbizia di quest’ultimo, però, sarà più forte di tutto, sta di fatto che il Mesia riuscirà a non farsi braccare.

Le conseguenze dell’errore di valutazione dei due cospiratori porrà Maria Castaneda in una situazione di vero pericolo. I piani di Ester, invece, verranno gradualmente allo scoperto. Il vero colpo di scena, infatti, sarà dato dall’arrivo di sua madre che la fanciulla aveva dichiarato morta.

Il segreto di Ester viene allo scoperto

Decisamente entusiasmanti gli spoiler de Il Segreto degli episodi che andranno in onda dal 24 febbraio al 1 marzo. Il primo avvenimento degno di nota sarà l’arrivo di Marina, la madre di Ester. Quest’ultima, allo scopo di convincere Berengario a darle dei soldi, gli aveva fatto credere che sua madre fosse morta. L’arrivo della donna a Puente Viejo, però, farà emergere le bugie della nuova arrivata.

Ad ogni modo, onde evitare il confronto con lei, Ester farà di tutto per evitarla. Arriverà addirittura a barricarsi in casa costringendola ad andare via. In un primo momento, infatti, Marina terrà nascosta la sua identità. La prima a rendersi conto della palese somiglianza tra le due donne sarà Dolores, la quale non ha mai creduto molto nella sincerità della figlia di Don Berengario.

Spoiler fine febbraio: Fernando rapisce Maria

Severo e Carmelo, invece, continueranno a far credere a Fernando di essere alle prese con il piano per vendicarsi di Francisca. I due, in realtà, avranno come intenzione quella di incastrare il Mesia. Stando agli spoiler delle puntate in onda a fine febbraio de Il Segreto, vedremo che Irene incomincerà a sospettare qualcosa.

La donna, infatti, farà delle indagini e scoprirà dove si trova la cascina in cui Severo e Carmelo hanno intenzione di consumare il loro piano. Quando la donna li raggiungerà, però, sarà troppo tardi. Fernando si sarà già reso conto della trappola e sarà scappato. Il problema, però, è che il perfido Mesia porterà con sé anche la povera Maria Castaneda.