Serena Enardu torna su Instagram dopo l’eliminazione dal GF VIP: l’appello per Pago

Serena Enardu è ufficialmente fuori dalla casa del GF VIP e da poche ore è tornata su Instagram. La ragazza ha registrato i suoi primi contenuti dopo l’esperienza vissuta in casa direttamente dall’hoetl e non ha potuto fare a meno di ringraziare i fan che l’hanno sostenuta.

Diciamo che le persone a suo favore sono state decisamente di meno di quelle a suo sfavore, sta di fatto che per tre volte il pubblico ha deciso di farla fuori dal reality show. Ad ogni modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche voluto lanciare un appello per il suo Pago.

Le parole di Serena Enardu dopo l’eliminazione

L’esperienza della compagna di Pacifico all’interno della casa del Grande Fratello VIP non è stata molto apprezzata dai telespettatori. Sono stati in molti a reputare completamente inopportuna la sua presenza, dato che il cantante avrebbe dovuto vivere questa esperienza da solo. Proprio per tale ragione, la ragazza è stata eliminata in modo da consentire a Pago di emergere da solo in quest’avventura.

A quanto pare, sembra che della stessa idea sia anche Serena Enardu, che su Instagram ha menzionato proprio questa situazione. La ragazza ha spiegato di essere felicissima del percorso fatto fino a questo momento, in quanto è riuscita a riprendersi l’uomo della sua vita, ma no solo. L’ex gieffina ha anche reputato giusto che il suo compagno si goda quest’esperienza da solo senza ulteriori interferenze da parte sua.

L’appello ai fan di Instagram

Inoltre, ha anche voluto lanciare un appello a tutte le persone che seguono il reality show. Nel caso specifico, ha chiesto loro di sostenere il suo compagno e di condurlo sino alla vittoria in quanto è un grande uomo e se lo merita. In seguito, Serena Enardu ha ringraziato i follower di Instagram per gli splendidi messaggi ricevuti in privato e poi ha detto di non vedere l’ora di riabbracciare la sua famiglia.

La notte appena trascorsa, ad esempio, l’ha passata al telefono con Tommy, suo figlio. In queste ore è in partenza per la Sardegna dove, finalmente, potrà riabbracciare i suoi cari.