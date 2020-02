Una Vita spoiler spagnoli: arrivano Laura e Alodia, due donne piene di segreti

Gli spoiler spagnoli della soap opera Una Vita ci svelano che, molto presto, arriveranno due nuove protagoniste, stiamo parlando di Laura e Alodia. In Spagna le due dame si sono già fatte conoscere dai telespettatori, mentre in Italia assisteremo al loro ingresso tra qualche mese.

Nel caso specifico, bisognerà aspettare il salto temporale di 10 anni prima di scoprire quali segreti e intrighi nascondono le due new entry. Andiamo a scoprire quali ruoli interpreteranno all’interno della fiction le due dame secondo le anticipazioni del sito spagnolo Vivafutbol.

Nuovi personaggi ad Una Vita

Laura e Alodia, interpretate rispettivamente dalle attrici Agnes Llobet e Abril Montilla, sono due nuove protagoniste che entreranno a far parte della soap opera di Aurora Guerra. La prima non è un volto completamente sconosciuto ai fan delle soap, dal momento che ha interpretato Mencia ne Il Segreto. Ad ogni modo, i ruoli che avranno in Una Vita sono davvero molto interessanti secondo gli spoiler spagnoli.

Entrambe, infatti, giungeranno ad Acacias per svolgere il mestiere di domestiche. Le due, però, mostreranno sin dal primo momento di avere dei caratteri completamente differenti. Alodia, infatti, sarà alquanto semplice e genuina come persone, mentre Laura nasconderà dei retroscena inaspettati in merito al suo passato. Le dame saranno assunte da due famiglie diverse, le quali si troveranno molto bene con il loro aiuto.

Spoiler spagnoli: i segreti di Alodia e Laura

Alodia sarà assunta dalla famiglia Dominguez, la quale sarà nota ai telespettatori dopo il salto temporale che avverrà tra un po’. La fanciulla dimostrerà di essere diligente, precisa e sincera nel suo lavoro, nulla a che vedere con Laura. Quest’ultima, infatti, verrà assunta da Genoveva che, stando agli spoiler spagnoli di Una Vita, si sposerà con Felipe.

La nuova Dark Lady di Acacias non avrà un buon rapporto con Agustina, la precedente domestica, per tale ragione si metterà a ricercare una nuova collaboratrice. Tra i vari nomi spunterà quello di Laura, la quale mostrerà un’ottima propensione per quest’attività. Per tale ragione, verrà subito assunta. Sin da subito, però, l’Alvarez Hermoso capirà che la fanciulla nasconde qualcosa. Quali oscuri segreti si celano dietro il suo passato?