Bufera da Maria De Filippi: “Non mi chiamo Gemma Galgani che sto qui a strisciare”. Il cavaliere: “Sei pericolosa e mantenuta”

Accuse reciproche tra Barbara De Santi e Gianni Sperti

I telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito ad un acceso scontro verbale tra Gianni Sperti e Barbara De Santi. La dama del Trono over, dopo aver accettato di essere corteggiata da un nuovo cavaliere ha incassato un frecciata velenosa da parte dello storico opinionista del dating show di Maria De Filippi.

A quel punto la maestra non ha tardato a replicare dicendo: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”. Ovviamente l’ex ballerino ha capito dove voleva andare a parare la donna, ovvero alle dichiarazioni che la sua ex moglie Paola Barale ha rilasciato di recente a Live Non è la D’Urso. Quindi l’uomo si è vendicato in questa maniera: “Lo tieni perché è un bel ragazzo o perché abita in Svizzera e fa il brocker”.

Le lacrime e le scuse della dama del Trono over

Dopo aver lanciato la provocazione, Barbara De Santi ha cercato in tutti i modi di rimangiarsi la parola ma ormai era troppo tardi. Infatti Gianni Sperti le ha spiattellato in faccia gli screen di alcune sue conversazioni social con una follower.

Messa con le spalle al muro, la dama del Trono over di Uomini e Donne si è messa a piangere davanti a tutti chiedendo scusa all’opinionista pugliese. Quindi la maestre ha detto che era convinta che si trattasse di una conversazione privata. In tutto questo la padrona di casa Maria De Filippi è apparsa piuttosto turbata della vicenda.

Trono over: Barbara De Santi litiga col cavaliere Marcello

Ma la discussione all’interno del parterre senior di Uomini e Donne non è terminata qui. Infatti non contenta, Barbara De Santi ha tirato in ballo un’altra dama usando delle frasi abbastanza forti nei suoi confronti.

“Non mi chiamo Gemma e resto qui a strisciare pur di rimanere in studio, subendo ogni attacco”, ha detto la maestra rivolgendosi a Marcello con cui ha chiuso la scorsa settimana. A quel punto il cavaliere l’ha presa per pericolosa e bugiarda. Qundi sono scoppiate nuove liti e crisi di pianto che hanno costretto Maria De Filippi ad intervenire.