‘Sei un grande uomo…’: Lamberto Sposini compie gli anni, l’omaggio da parte dei colleghi (foto)

Lamberto Sposini compie 68 anni

Lamberto Sposini oggi 18 Febbraio 2020, compie 68 anni. Il conduttore è ormai lontano dagli schermi televisivi da molto tempo, a causa di un malore avuto proprio negli studi Rai.

Come in molti ricordano fu colpito da un ictus celebrale molto grave e ancora oggi paga le conseguenze di quel brutto giorno. Infatti attualmente, malgrado le cure e i vari trattamenti Lamberto non può muovere metà del suo corpo e non riesce nemmeno a parlare.

Nonostante sia sempre su una sedia a rotelle, il conduttore ha avuto anche modo di festeggiare il suo 68esimo compleanno in compagnia di chi non lo ha mai lasciato solo. Ovviamente non è mancato nemmeno l’affetto da parte dei fan e dei suoi colleghi che gli hanno lasciato tantissimi messaggi sul suo profilo social.

Tanti messaggi di affetto e auguri per il conduttore

Lamberto Sposini oggi in occasione del suo compleanno ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto. Oltre ai tantissimi fan che dal 2011 ormai lo incoraggiano a non mollare e a continuare a lottare non è mancato un pensiero nemmeno da parte dei suoi colleghi. Dando uno sguardo al suo profilo, infatti, Lamberto ha ricevuto gli auguri da Carolyn Smith Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci. Poche parole ma tanta stima, che ovviamente hanno riempito il suo cuore. (Continua dopo il post)

La nuova vita dopo l’ictus

A otto anni da quel terribile giorno che ha colpito Lamberto Sposini continua la sua lotta. Il 2011 il giornalista e conduttore ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi ai suoi problemi di salute.

Negli ultimi anni ha aperto un account Instagram, dove condivide foto della sua quotidianità con i suoi numerosi follower che vogliono sapere di più della sua nuova vita. numerosi follower che vogliono sapere di più della sua nuova vita. Il fondatore del Tg5 è molto cambiato rispetto al passato.

L’uomo ha dovuto subire delle lunghe terapie e cure che purtroppo hanno cambiato il suo aspetto. Oggi però, grazie all’amore della sua compagna e di sua figlia Matilde è un uomo felice e non smette di perdere la speranza nel tornare ad essere come prima.