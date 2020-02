Alessia Marcuzzi non condurrà l’Isola dei Famosi: “Mi sembrava di aver dato tutto”

Cresce l’attesa per l’inizio della prossima edizione dell’Isola dei famosi, uno dei rerality più conosciuti e seguiti della storia della televisione italiana. Una delle grandi novità riguarderà la conduttrice che non sarà Alessia Marcuzzi.

Come accade ormai da qualche anno il suo nome era stato accostato al programma che andrà in onda su Canale 5. Ad onor del vero già da qualche settimana i vari giornali e siti specializzati riportano la notizia di un possibile cambio al timone. E’ stata la stessa conduttrice a confermare tale indiscrezione.

Alessia Marcuzzi ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato cosa l’ha spinta a rifiutare la proposta. Questo non significa che non la rivedremo presto sugli schermi, anzi. Nei prossimi mesi sarà protagonista di almeno una trasmissione di grande successo. Per quanto riguarda l’Isola dei famosi l’unica possibilità per rivederla in corsa è quella di partecipare come concorrente.

In una nota inviata agli organi di stampa, Mediaset ha fatto sapere della scelta di Alessia Marcuzzi di rifiutare la conduzione. La motivazione sarebbe legata, secondo l’azienda, a nuovi progetti su Canale 5, molto verosimilmente Temptation Island Vip, che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene

Chi condurrà l’Isola dei Famosi

Come detto in precedenza, Alessia Marcuzzi ha rivelato che è stata alla guida della trasmissione per diverse edizioni, ha fatto sapere che non ha intenzione di ripetere l’esperienza. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la storica conduttrice del reality ovvero Simona Ventura che ha fatto conoscere e a portato al successo un format che in Italia fino a quel momento era sconosciuto, quello dell’Isola dei famosi.

A questo punto il nome più accreditato diventa quello di Ilary Blasi. La bellissima conduttrice ha già guidato reality in prima serata come il Grande Fratello Vip. Dopo tre edizioni ha lasciato uno dei programmi più longevi della televisione e ora potrebbe tornare prepotentemente al comando di una trasmissione di punta di Mediaset. Ovviamente al momento non ci sono ancora conferme in tal senso ma questa è senza ombra di dubbio l’ipotesi più accreditata. L’alternativa, come accaduto al Grande Fratello Vip, potrebbe essere un volto nuovo e a sorpresa.

La confessione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato le sue motivazioni e cosa l’ha spinta a rifiutare la proposta di Mediaset. La conduttrice ha rivelato che dal suo punto di vista si è chiuso un ciclo e che sente di aver dato tutto.

Al giornalista che le ha chiesto se tornerà mai all’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, ha risposta con la solita simpatia chiarendo che se dovesse decidere di farlo indosserebbe i panni della naufraga.