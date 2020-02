Avete mai visto la seconda figlia di Silvia Toffanin? Ecco Sofia Valentina, bellissima come la madre [FOTO]

Ultimatum in vista?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da circa 20 anni e nonostante tutto questo tempo non si sono mai sposati. Negli ultimi giorni sul web si è parlato di un possibile ultimatum da parte della conduttrice di Verissimo nei confronti dell’Ad e vicepresidente di Mediaset, mentre qualche mese fa girava voce che i due si sarebbero sposati in gran segreto.

Ma entrambe le indiscrezioni sembrano essere non veritiere. L’ex Letterina di Passaparola e il compagno sono felici così comunque soprattutto grazie alla presenza dei loro due figli: il primogenito Lorenzo Mattia e la più piccola di casa Sofia Valentina.

La seconda figlia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è Sofia Valentina

La piccola Sofia Valentina è venuta al mondo quattro anni fa e al momento della nascita pesava quasi tre chili. L’annuncio nel 2015 è stato dato da Tgcom e successivamente era stato confermato sui canali social di Verissimo, il rotocalco di cronaca rosa condotto da anni dalla stessa Silvia Toffanin. L’Amministratore Delegato e vicepresidente Mediaset e l’ex Letterina sono già genitori del piccolo Lorenzo Mattia.

Mentre quest’ultimo ha vissuto la seconda gravidanza nel più stretto riserbo. Dopo l’annuncio sul piccolo schermo proprio durante una puntata di Verissimo, la coppia ha deciso di mantenere la privacy sul doce evento. I due fecero solo un’eccezione per le foto del magazine Chi, che hanno le loro vacanze mostrando il pancione della Toffanin. (Continua dopo le foto)

Sofia Valentina Berlusconi somiglia molto alla madre

Ora la piccola Sofia Valentina è cresciuta, infatti va verso i cinque anni. Dalle poco foto che i paparazzi sono riusciti a rubare è possibile vedere che la piccola è molto bella come la madre Silvia Toffanin. Quest’ultima, il compagno Pier Silvio Berlusconi e i due figli stanno lontano dalla caotica Milano.

L’intera famiglia vive in Liguria in una meravigliosa villa che si affaccia sul mare. Il vicepresidente Mediaset gran parte della settimana vive a Cologno Monzese per impegni professionali, mentre la Toffanin si reca nel centro del Biscione solo per registrare le puntate di Verissimo.