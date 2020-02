Andrada Marina contro Antonio Zequila “Se parlo scoppia il finimondo”

Volano le accuse di Andrada Marina contro Antonio Zequila, la modella racconta di essere stata molestata dal concorrente del Grande Fratello Vip 4

Non si fermano le accuse di Andrada Marina nei confronti di Antonio Zequila. La modella ha detto apertamente di avere delle cose da raccontare che potrebbe far scoppiare un caso nazionale.

Di cosa parla la Andrada? In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo la giovane ha dichiarati di essersi sentita molestata da Zequila. Ha anche rivelato che il suo agente si è messo in contatto con Pomeriggio 5 e Alfonso Signorini per andare a fondo della vicenda.

La Andrada ha aggiunto di non voler dire altro perché potrebbero esserci risvolti allucinanti, tanto che potrebbe anche scoppiare il finimondo. Per lei è sbagliato che il GF ancora non abbia detto nulla al concorrente della notizia.

Andrada Marina contro la redazione di Pomeriggio 5

La modella ne ha per tutti e si è anche scagliata contro gli autori di Pomeriggio 5, Ivan Roncalli e Cristina Nutrizio, sua collaboratrice. Secondo lei hanno evitato di prendere in considerazione le sue parole e hanno tergiversato.

Andrada Marina ha comunque ribadito di voler portare tutto alla luce e di far sapere a tutte la sua esperienza con Zequila, per non ripeterla. Da un lato però la Andrada ha detto di voler dimenticare, mentre dall’altro ha detto di pretendere da Zequila le scuse.

Di origini rumene, la modella ha replicato quindi che su quanto dichiarato da lei c’è come una sorta di censura. Inoltre, visto che Signorini decide tutto sul programma, vorrebbe capire perché ha detto che avrebbe parlato del caso se fosse stato d’interesse alla redazione.

La Andrada ha raccontato come sono andati i fatti

Dopo tanto parlare è normale che nasca la curiosità di sapere che cosa è successo fra la modella e Zequila. Pare che lei in un albergo dove si stava svolgendo un concorso. Poi lei è andata in camera di Zequila perché lui le aveva detto di finire un discorso lavorativo.

Una volta entrata in camera lui le aveva detto di ritenerla adatta per prendere parte al programma Tu sì que vales. L’attore così iniziò a parlarle di Mara Venier e diceva di volerla contattare. In un secondo invece la prese e la baciò sulla bocca.

La modella si tirò indietro e gli chiese scusa, non sapeva come reagire e si sentiva in colpa. Così Zequila per farla tranquillizzare la fece sedere sul letto, poi la baciò di nuovo con forza, ma lei si divincolò e fuggì dalla stanza.