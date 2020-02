Al Bano e Romina Power assunti da Maria De Filippi, la coppia torna insieme: ecco dove [VIDEO]

Anticipazioni Serale Amici 19

Al Bano e Romina Power sono reduci dalla loro partecipazione come ospiti d’onore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La storica coppia sul palco dell’Ariston ha fatto un medley dei loro brani di successo e poi interpretato l’inedito ‘Raccogli l’attimo’, scritto da Cristiano Malgioglio. Ora, però, la storica coppia potrebbe tornare di nuovo sul piccolo schermo con un ruolo davvero inedito.

Gli ultimi spoiler che riguardano il serale di Amici 19 coinvolgono anche gli ex coniugi. Venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata e già sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui coach e i giudici. A differenza delle passate stagioni, Maria De Filippi non ha mai annunciato nessuno nome che riguarda la squadra tecnica del serale. Per quale motivo tutto tace?

Scoop sul talent show di Maria De Filippi

Di recente, però, un conduttore televisivo ha sganciato una vera e propria bomba mediatica che ha dell’incredibile. Stiamo parlando di Vito Diomede che sulla sua pagina Facebook ha condiviso una clip in cui Al Bano parla dei suoi prossimi impegni televisivi.

Sembra che il cantautore di Cellino San Marco avesse in programma una serata in provincia di Bari, ma l’artista è stato costretto a rimandarla. Per quale ragione? Ecco le parole dell’ex marito di Romina Power: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”.

Al Bano e Romina Power al serale di Amici 19

C’è da dire che proprio venerdì 28 febbraio 2020 prenderà il via il serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nello stesso giorno, però, andrà in onda anche La Corrida di Carlo Conti su Rai Uno. Il conduttore Vito Diomede, però, ha precisato che si tratta del talent show Amici.

Ecco le sue parole: “Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”. Al momento non si sa se la storica coppia ricoprirà il ruolo di giudici o ospiti fissi. Ecco il filmato in questione: