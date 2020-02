Una Vita trame spagnole: Genoveva vuole rovinare Liberto e Rosina

Le nuove anticipazioni di Una Vita si soffermano sulla pericolosa Genoveva, la futura moglie di Samuel Alday. La donna vorrà vendicarsi di tutti coloro che hanno negato un aiuto economico al consorte e tra essi rientrano anche Liberto e Rosina. Che cosa avrà in mente? Di seguito, gli spoiler a riguardo.

Una Vita: Rosina e Liberto in crisi

Nelle prossime puntate della soap opera, Felipe farà la conoscenza di Marcia, una domestica che andrà a prestare servizio nel suo lussuoso appartamento. Nel frattempo, Carmen verrà a sapere che Ramon si trova in ospedale dopo essere stato vittima di un incidente.

Finalmente, Antonito riuscirà a trovare i soldi necessari per saldare il debito con la banca americana. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Liberto e Rosina vivranno un momento di crisi, discutendo in continuazione. La notizia della loro crisi coniugale arriverà alle orecchie di Genoveva. La dark lady penserà così di mettere a punto la sua vendetta sfruttando a suo favore la situazione.

A tal proposito, gli spoiler di Una Vita raccontano che Rosina sfogherà la sua frustrazione su Liberto. Il giovane si sfogherà con Genoveva, pronta ad offrirgli una spalla sulla quale piangere. La dark lady comincerà a sedurre Liberto, che non rimarrà certo indifferente al suo fascino.

Rosina disperata

Proseguendo con gli spoiler di Una Vita, vedremo Rosina piangere lacrime amare, consapevole del fatto che Liberto si sta allontanando sempre di più da lei. la donna si confiderà con Susana che, tuttavia, nasconderà all’amica di sempre di aver visto il marito e Genoveva in atteggiamenti ambigui. Proseguiranno nel frattempo le indagini di Ramon e Felipe sulla Banca Americana, così da ridare ai vicini i soldi investiti.

Ramon incontrerà Alfredo in piazza e gli prometterà di fargliela pagare. Genoveva invece continuerà a tramare nell’ombra per portare avanti la sua vendetta. Non solo desidererà rovinare il matrimonio tra Rosina e Liberto: la dark lady infatti, penserà bene di ordinare l’assassinio di Ramon, in modo che non scopra la truffa ordita da lei e dal marito ai danni dei vicini di Acacias.

Infine, nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva affilerà le sue armi seduttive e chiederà a Liberto di fare una passeggiata. L’attrazione tra i due sarà evidente e il marito di Rosina farà fatica a resistere alle avance della sua corteggiatrice. Genoveva rivelerà subito dopo ad Alfredo il suo piano volto a rovinare il matrimonio di Liberto e Rosina. Riuscirà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera.