GF VIP, Asia infrange il regolamento e viene censurata: ecco cosa ha fatto (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF VIP la new entry Asia Valente ha infranto il regolamento del programma. Come tutti sapranno, i protagonisti del reality show non possono essere informati in merito a quello che accade al di fuori delle quattro mura domestiche.

Tuttavia, pare che ad Asia sia sfuggito questo particolare, dato che ha svelato a tutti un particolare aneddoto avvenuto sul palco di Sanremo. Subito dopo la gaffe, la ragazza è stata chiamata in confessionale. Quali ripercussioni ci saranno su di lei?

Il racconto di Asia ai concorrenti del GF VIP

Il GF VIP è molto rigido quando si tratta di rispettare il regolamento, pertanto, per Asia potrebbero esserci delle conseguenze alquanto gravi. La ragazza, dimenticandosi completamente di quelle che sono le cose assolutamente vietate dal programma, ha raccontato ai suoi coinquilini l’episodio di Morgan a Sanremo.

Nel caso specifico, la protagonista ha spiegato che il cantante, chiamato erroneamente Malgioglio, ha modificato il brano della sua canzone facendo scappare dal palco il suo collega di duetto. Tutti i presenti sono rimasti spiazzati da tale racconto, per due motivi.

Il primo riguarda l’assurdità della vicenda verificatasi durante il Festival. In secondo luogo, tutti si sono resi conto del fatto che la Valente avesse spifferato qualcosa che non avrebbe potuto. Paola Di Benedetto, infatti, l’ha immediatamente stoppata invitandola a rispettare le regole.(Continua dopo il video)

Asia Valente, la bionda nuova racconta a tutti di #morganbugo a #sanremo ed il #gfvip censura 😹 SQUALIFICA IN ARRIVO? Gepostet von Kontrokultura am Donnerstag, 20. Februar 2020

La Valente infrange il regolamento: le ripercussioni

L’influencer le ha ripetuto le norme del programma dicendole che fosse vietato raccontare episodi che riguardano la vita all’esterno della casa. A quel punto, allora, Asia è rimasta di sasso e la produzione del GF VIP l’ha immediatamente fatta andare in confessionale per parlarle del regolamento.

Al momento, non è nota la punizione che è stata assegnata alla concorrente. Considerando che non è stato emanato nessun comunicato ufficiale, almeno per adesso, è probabile che la produzione si sia limitata solamente a fare una bella strigliata alla nuova arrivata. In effeti, dalla sua reazione, si è evinto chiaramente che fosse in buona fede. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le conseguenze di tale comportamento errato.