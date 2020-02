Flavio Insinna senza parole: arriva il nuovo record al game show L’Eredità [FOTO]

La campionessa Benedetta di Modena raggiunge un nuovo record a L’Eredità

Nuovo record a L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno condotto da un paio di stagioni da Flavio Insinna. Infatti per la 14esima volta si è laureata campionessa Benedetta originaria di Modena.

Infatti, dopo la bellissima vittoria di domenica sera, la ragazza che è laureata in Culture Letterarie Europee è riuscita arrivare ancora una volta al gioco finale, ossia La Ghigliottina. La donna è partita da un potenziale montepremi pari a 180 mila euro.

Purtroppo, però, nella scelta dei vocaboli, è stata costretta a dimezzare ben quattro volte e, alla fine ha dovuto giocare solo per 11.250 euro. La campionessa doveva cercare la parola che legava Famiglia, Felicità, Corso, Signora e Padre. In questo caso, però, Benedetta non è riuscita a scrivere la parola giusta, ovvero Ritratto, ma potrà riprovarci ancora una volta nella puntata odierna di mercoledì 19 febbraio 2020. (Continua dopo la foto)

Tutti i record del quiz tv di Rai Uno L’Eredità

Oltre ai record raggiunti dalla campionessa Benedetta di Modena, il game show L’Eredità ne ha raggiunti altri. Infatti, il programma condotto da un paio di stagioni dall’attore romano Flavio Insinna ha una durata di 70 minuti a puntata e va in onda da ben 18 anni. In totale sono 4292 appuntamenti al 18 febbraio 2020. Il promo conduttore era Amadeus, successivamente è stato il turno di Carlo Conti e poi il compianto Fabrizio Frizzi.

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, martedì 18 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.749.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.472.000 spettatori (26.7%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.837.000 spettatori con il 17.6% di share e Avanti un Altro! 4.303.000 con il 21.6% di share.

Per l’ennesima volta il game show capitanato dall’attore capitolino Flavio Insinna ha battuto il quiz della coppia televisiva Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tuttavia il programma della rete ammiraglia Mediaset si difende bene mantenendo il passo.