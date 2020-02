“Ho abortito per il forte dolore…”: Caterina Balivo in lacrime, la triste confessione del suo ospite [FOTO]

Caterina Balivo emozionata per le parole della Alotta

Nella nuova puntata di Vieni da me di mercoledì 19 febbraio 2020, la padrona di casa Caterina Balivo è rimasta senza parole. Il motivo? La conduttrice napoletana ha ascoltato insieme al pubblico una triste confessione in diretta da parte della cantante Francesca Alotta.

Quest’ultima, interprete di Non amarmi con Aleandro Baldi, si è confessata a 360 gradi dicendole di aver avuto un aborto spontaneo, diversi anni fa. Una tragedia provocata dal forte dolore dopo aver scoperto una brutta situazione.

Qualcosa di privato che riguarda colui che all’epoca era suo marito. Nel programma di Rai Uno l’artista ha riferito che dopo l’aborto è rimasta da sola in ospedale. Talmente era innamorata di lui che all’inizio non lo ha lasciato, solo col tempo ha messo fine a quella relazione sentimentale.

A Vieni da me Francesca Alotta parla delle sue gravidanze

Francesca Alotta avrebbe voluto tanti figli, è questa la confessione fatta nel salotto di Caterina Balivo. Dopo quell’aborto la cantante è venuta a conoscenza che rimanere di nuovo incinta per lei sarebbe stato molto complicato. Ovviamente tale notizia per l’artista è stato un grandissimo dolore.

Le sue parole a Vieni da me hanno dispiaciuto la conduttrice partenopea. La Alotta ha dovuto affrontare un percorso molto importante, grazie al quale è venuta a sapere che avrebbe potuto di nuovo aspettare un bambino ma in altri modi. Da quel momento in poi la donna ha tirato un sospiro di sollievo. (Continua dopo la foto)

Francesca Alotta e l’aneddoto su Sanremo 1992

Ma la chiacchierata di Francesca Alotta con Caterina Balivo non è terminata qui. Quest’ultima a Vieni da me ha mostrato alla sua ospite dei momenti più leggeri chiedendo alla regia di far vedere una clip della sua vittoria a Sanremo nel 1992.

In quell’anno la cantante gareggiava in coppia con Aleandro Baldi, con ‘Non amarmi’. In quell’occasione talmente era emozionata che giunta sul palcoscenico dell’Ariston era caduta addosso a Brigitte Nielsen. Aneddoto che ha fatto sorridere tutti i presenti.