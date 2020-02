Tina Cipollari scoppia a piangere e fugge dallo, pubblico incredulo e scioccato: ecco cosa è successo

Tina Cipollari: le lacrime per il padre poi lascia lo studio

In questi vent’anni il pubblico di Canale 5 ha visto sempre una versione ironica e divertente di Tina Cipollari. Col suo ruolo di opinionista di Uomini e Donne va spesso fuori le righe soprattutto durante la messa in onda del Trono over quando in studio è presente la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Quindi è molto difficile vedere la vamp frusinate con le lacrime agli occhi ed emozionarsi posta di fronte al suo passato. Sembra strano ma è capitato durante una sua ospitata a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. La padrona di casa le ha mostrato alcune immagine del padre che è venuto a mancare a causa di un brutto male.

A quel punto l’ex Kikò Nalli è scoppiata a piangere. Poi alle parole della Toffanin: “In realtà ti ho invitato in studio per dirti che Gemma Galgani dal vivo è molto più magra e carina di te“, la donna ha lasciato lo studio non ascoltando l’intera frase della conduttrice.

Le continue discussioni tra la vamp frusinate e Gemma Galgani

Ormai è risaputo che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue. E pensare che anni fa le due donne andavano d’accordo all’interno del Trono over. Secondo la storica opinionista la dama torinese inizialmente si è recata al dating show di Maria De Filippi con la vera intenzione di trovare la sua anima gemella. Col passar del tempo, però, la piemontese ha capito che le telecamere e la popolarità le piaceva e da quel momento in poi ha modificato il suo obbiettivo.

Gemma Galgani spiega perché Tina Cipollari la odia

In un’intervista Gemma Galgani ha detto che non sa per quale motivo Tina Cipollari ha tutto quell’odio nei suoi confronti. La dama piemontese addirittura ha confidato che inizialmente le due si volevano bene ma poi qualcosa è cambiato per via del suo ex, il gabbiano fiorentino Giorgio Manetti.

Quest’ultimo e la vamp hanno stretto un rapporto d’amicizia quando Gem lo ha lasciato e questa è una cosa che ha infastidito moltissimo la protagonista del Trono over di Uomini e Donne.