Luigi Di Maio e la fidanzata, baci da bollino rosso al parco [Foto]

Luigi Di Maio è stato paparazzato dal settimanale Chi su una panchina di un parco di Roma insieme alla fidanzata. I due sono apparsi vicinissimi ed innamorati più che mai. Le foto pubblicate dal settimanale, poi, parlano chiaro. I baci che la coppia si scambia sono davvero bollenti.

Luigi Di Maio a Roma, baci bollenti sulla panchina

Su una panchina di Villa Ada, a Roma, Luigi Di Maio è stato fotografato in dolce compagnia mentre bacia appassionatamente la sua donna.

Non è la prima volta che vediamo il leader politico nelle vesti dell’uomo innamorato dato che la storia con Virginia Saba dura ormai da quasi un anno. Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi ci mostrano una coppia come tante altre. Lei, a piedi nudi, seduta vicinissima al suo Luigi Di Maio. Lui, senza giacca ma semplicemente in maglione, la cinge forte a sé e la bacia con tanta passione.

Anche quando parlano tra loro o si scambiano sguardi complici, i due sembrano davvero molto innamorati. D’altra parte, non ci stupisce più di tanto vedere la coppia in questi atteggiamenti. Diverso tempo fa, infatti, lo stesso Di Maio aveva riservato bellissime parole sulla sua storia a Pomeriggio Cinque. Aveva detto “Ci siamo conosciuti due mesi fa, stiamo bene insieme e spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei. Se mi vedete felice sapete perché”.

Chi è la fidanzata di Di Maio

da oltre un anno dura la relazione tra Luigi Di Maio e la sua nuova fidanzata, la giornalista Virginia Saba. La giornalista di origini sarde avrebbe conosciuto Luigi Di Maio grazie al ruolo di collaboratrice parlamentare ricoperto nel corso del 2018-2019. E da quel momento, i due non si sono più lasciati, hanno persino affermato di volere un bambino.