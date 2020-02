‘Una notizia che fa male…’: Lutto improvviso a La Vita in diretta, Lorella Cuccarini scoppia in lacrime (Video)

Lorella Cuccarini straziata dal dolore per la morte di Anna Molli

Pochi minuti fa, Lorella Cuccarini ha dato un triste annuncio a La Vita in diretta. La conduttrice televisiva che da quest’anno ha preso in mano insieme ad Alberto Matano il timone del programma è rimasta basita e senza parole dopo aver appreso una terribile notizia.

Dolore e lacrime a La Vita in diretta

Lorella Cuccarini ha iniziato la puntata con le lacrime e tanto sgomento. La conduttrice televisiva ha appreso durante la diretta che una sua ospite, intervistata proprio il giorno precedente ha perso la vita.

Stiamo parlando di Anna Molli, la donna che da anni oltre a lottare contro un brutto male aveva deciso di presentarsi davanti alle telecamere de La Vita in diretta per chiedere aiuto. La donna, purtroppo, per debolezza è stata truffata via social e un uomo le ha portato via tutto.

La notizia ovviamente è stata riportata anche sui social, nella pagina ufficiale del rotocalco di Rai 1 e in tanti hanno espresso il proprio pensiero. Molti, infatti, leggendo i commenti si sono sentiti quasi in colpa non capendo il dolore e lo strazio che stava vivendo l’ospite. Lorella, distrutta ha ricordato il coraggio di Anna. (Continua dopo il post)

Chi era Anna Molli

Anna Molli si è recata negli studi de ‘La Vita in diretta’ per denunciare il suo truffatore. Condannato a quattro anni di reclusioni e attualmente in carcere, Alessandro Proto ha addescato numerose vittime, tra queste anche la Molli.

L’uomo non ha avuto pietà nemmeno davanti alle disperazione della donna, malata di tumore terminale. Ieri davanti alle telecamere ha raccontato il suo dramma con forza e coraggio. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono rimasti basiti ascoltando il suo racconto, sopratutto quando Anna ha ammesso di aver subito minacce dal proprio aguzzino.

Inoltre, come già aveva raccontato a Libero, la vittima molto probabilmente non potrà recuperare i suoi soldi e per tale motivo pochi mesi fa ha provato a togliersi la vita. Poche ore fa la notizia non ha vinto la sua battaglia e si è spenta il 20 febbraio.