Cristiano Malgioglio, incaz*ato nero a CR4, fa un gesto estremo.. [Video]

Cristiano Malgioglio è un personaggio che non le manda di certo a dire. In tutte le sue apparizioni televisive, infatti, non si è mai tirato indietro dall’esprimere il suo pensiero e l’ha fatto anche durante l’ultima puntata di CR4.

Proprio in quest’occasione, presentatisi mercoledì 19 febbraio 2020 su rete 4, Malgioglio si è arrabbiato tantissimo in una discussione inerente Morgan e la lite con Bugo a Sanremo. Il risultato? Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Cristiano Malgioglio perde le staffe su Morgan

L’argomento principale della puntata di CR4 del 19 febbraio è stato il litigio tra Bugo e Morgan avvenuto al Festival di Sanremo. Nonostante, infatti, la kermesse sanremese si sia chiusa da oltre 10 giorni si parla ancora moltissimo della vicenda.

Uno degli ospiti della puntata del noto programma di Pietro Chiambretti era Arturo Artom. Ed è proprio per la difesa di quest’ultimo nei confronti di Morgan che si scatena l’ira di Cristiano Malgioglio.

Morgan, secondo Artom, sarebbe, infatti, un vero genio nel panorama musicale italiano. Malgioglio non ha apprezzato affatto l’affermazione “dimmi una sola canzone di Morgan che noi tutti ricordiamo!” ha tuonato furibondo. Il noto cantautore siciliano ha proseguito “I geni della musica sono Mozart, Verdi, Beethoven” con un’aria davvero molto irritata. L’inaspettato, però, doveva ancora arrivare.

Il colpo di scena a CR4

Se tutti si sarebbero aspettati una vivace contestazione di Cristiano Malgioglio alle parole di Artom, nessuno avrebbe mai pensato di assistere a quanto si è visto in seguito. La suspence, infatti, continua a salire e quando ascolta l’interpretazione di Morgan di “Quando” di Tenco, Malgioglio sostiene che “Tenco si rivolterebbe nella tomba se potesse ascoltare quest’esibizione”.

Stanco di sopportare qualcosa che per lui è davvero un’offesa alla musica italiana, Cristiano Malgioglio prende, a questo punto, una decisione inaspettata. Non era mai accaduto prima ma l’artista si è alzato e ha abbandonato lo studio in segno di profondo disappunto.

Eloquenti le sue ultime parole “Basta, me ne vado via” che esprimono tutta l’insofferenza di Malgioglio per quanto avvenuto ieri sera. Che succederà adesso? Se ne parlerà ancora? Molto probabile dal momento che nessuno se l’aspettava. (Qui il video)