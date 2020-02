Avete mai visto il fratello di Paolo Ciavarro? Ecco Andrea, l’altro figlio di Eleonora Giorgi [FOTO]

Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4

Dopo l’esperienza di Eleonora Giorgi nella terza edizione del Grande Fratello Vip ora è il turno del figlio Paolo Ciavarro. Il protagonista del cast di Forum da quasi due mesi è all’interno della casa di Cinecittà e addirittura flirt con Clizia Incorvaglia.

Il ragazzo è nato dal matrimonio della grande attrice con il collega Massimo Ciavarro con il quale è rimasta in ottimi rapporti. La testimonianza l’abbiamo avuta qualche giorno fa quando entrambi hanno fatto una sorpresa al figlio. Ma non tutti sanno che il gieffino ha un fratello maggiore, Andrea Rizzoli.

Chi è Andrea Rizzoli?

Andrea Rizzoli è un 40enne e, come anticipato prima, è il fratello maggiore di Paolo Ciavarro. Tra i due ci sono 11 anni di differenza e condividono solamente la madre. Infatti il primogenito di Eleonora Giorgi è nato dal suo precedente matrimonio con Angelo Rizzoli, venuto a mancare nel 2013. I due artisti si sposarono nel 1979 e il divorzio giunse a seguito dello scandalo P2, nel quale il noto editore era coinvolto.

Successivamente l’ex gieffina perse la testa per Massimo Ciavarro, 5 anni più giovane di lei. Un colpo di fulmine nato sul set del film Sapore di Mare 2 – Un anno dopo. La loro relazione sentimentale fu travolgente maturò solo pochi anni. Da quell’amore, però, è venuto al mondo Paolo.

Paolo Ciavarro parla del fratello Andrea Rizzoli

Paolo Ciavarro non parla spesso del fratello maggiore anche se i due hanno un bellissimo rapporto. All’interno del Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore ad Adriana Volpe dicendo che con Andrea si è un po’ allontanato ma in tutti in questi anni non lo ha mai visto come un fratellastro, una parola che lui odia moltissimo.

Il 40enne a differenza della famiglia non si è mai mostrato sui media e televisione. Tuttavia è sposato con una ragazza che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Alice Bellagamba che si è sposata con Rizzoli il 18 ottobre 2014. Ecco le foto: