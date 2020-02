Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila “Vai a ca**re cafone”

Scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto

All’interno della casa del Grande Fratello vip nel corso della trasmissione in diretta, è scoppiata una grande lite tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. La concorrente, infatti quando è finita la pubblicità è apparsa in lacrime e quindi subito il conduttore Alfonso Signorini cerca di capire che cosa era successo.

Lei spiega che praticamente nel corso della pubblicità lei avrebbe detto vicino ad Antonio Zequila che tra lui e Sara Soldati non poteva esserci assolutamente niente. Lui ovviamente non ha reagito bene.

Infatti, secondo Paola, quando si tocca il suo ego, lui finisce per scappare. Secondo l’ex Madre Natura, Antonio Zequila era stato un po’ troppo insistente nei confronti di Sara. Quindi lei si è permesso di dire che l’approccio doveva essere diverso perché lei è più riservata. La sua risposta è stata davvero molto brutto.

Paola Di Benedetto e le accuse di Antonio Zequila

Davanti a questo modo di parlare, il concorrenti del Grande fratello Antonio Zequila ha detto a Paola Di Benedetto che lei non dovrebbe commentare il rapporto con Sara perché in realtà, lei si sente sono troppo bella.

Per lui è una cosa non che non è nemmeno vera perché secondo Antonio Zequila, non può pensare di essere l’unica quanto piuttosto è una maleducata e gli hai rotto le scatole. La cosa che ha fatto molto arrabbiare Paola è che le abbia detto che lei era solo “Madre Natura”. Ma Madre Natura di cosa? Lui ha sottolineato di non averci mai provato con Sara e che piuttosto si erano fermati a parlare della loro vita.

Antonio Zequila e le parole di Paola

In merito a questa vicenda Sara Soldati ha detto che lei semplicemente ha messo dei paletti tra lei e Antonio. Niente di più. Allo stesso Paola De Benedetto continua ad essere molto dispiaciuta e quasi in lacrime per le parole che gli aveva detto Antonio Zequila. Però lei aveva risposto subito dicendo vai a ca**re cafone.

Alla fine vi è stato un brutto scontro in cui è finito anche Alfonso Signorini che ha detto ad Antonio Zequila che secondo lui non è stato bello dire vicino a Paola che lei era solo Madre Natura nella vita. Una frase che forse poteva essere evitata per fare in modo che non succedessero nuovi sconti all’interno della casa del Grande Fratello vip