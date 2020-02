Vanessa Incontrada irriconoscibile: caschetto nero e cortissimo, il cambio look [FOTO]

Vanessa Incontrada è reduce dal successo della fiction “Come una madre”, che ha registrato degli ottimi ascolti sulla rete ammiraglia. L’attrice spagnola continua a macinare consensi e successi e questa è solo l’ennesima prova della sua bravura e professionalità.

Qualche mese fa si è cimentata nella conduzione del programma “20 anni che siamo italiani”, al fianco di un compagno di eccezione, il cantante Gigi D’Alessio ed anche qui ha dato prova (come se ce ne fosse ancora bisogno) della sua versatilità.

Vanessa Incontrada cambia look su Instagram

La bellissima 41enne è molto seguita sui social ed è solita pubblicare delle foto che documentano la sua quotidianità. In queste ore, sul suo profilo Instagram, ha postato uno scatto che la ritrae in una versione decisamente diversa: l’attrice ha indossato infatti una parrucca nera. Un caschetto cortissimo che le dona molto. La Incontrada è bellissima e qualunque look sembra abbinarsi perfettamente ai suoi lineamenti. (Continua dopo la foto)

Vanessa Incontrada sbarca ad Amici di Maria De Filippi?

In questi ultimi giorni un’indiscrezione bomba sta sempre più prendendo il sopravvento. Pare che la regina di Mediaset Maria De Filippi voglia al suo fianco, in veste di giudice al serale del talent show di Amici proprio Vanessa Incontrada.

Un gossip che sta elettrizzando i fan, ma che ad oggi però non ha ancora trovato conferma. Bisognerà attendere il 28 febbraio, data di inizio del programma per capire chi effettivamente sarà stato arruolato da Queen Mary. (Si parla anche di Albano e Romina Power nel team di giudici).

Il body shaming e le critiche

In questi ultimi mesi Vanessa Incontrada è stata anche sotto accusa per il suo peso. Alcuni haters si sono scagliati contro di lei rimproverandole di non aver più la forma fisica di un tempo e di aver preso qualche chilo.

Battute gratuite e del tutto fuori luogo a cui ha replicato con eleganza e signorilità nel corso del tempo, recitando anche un toccante monologo a 20 anni che siamo italiani dal titolo “La perfezione non esiste”.