Irriconoscibile! bomba sexy fino a qualche hanno fa, oggi a stento si riconosce (FOTO)

L’ex collega di Pamela Anderson è completamente cambiata rispetto a quando indossava il costumino rosso di Baywatch

E’ difficile restare sexy per sempre però, quello che è certo è che c’è qualcuno che riesce ad invecchiare meglio di altri. Dice che negli ultimi tempi si è mostrata non in gran forma. Mentre in passato era una delle bagnine icone sexy di Baywatch e, adesso invece ha perso tutto il suo fascino.

Aveva delle curve da capogiro, degli occhi magnetici, un viso da bambola e adesso invece è davvero irriconoscibile. Un’intera generazione ha sognato guardando in tv con quel costumino rosso e talvolta, è stata nei sogni di tanti uomini. Stiamo parlando in questo caso di Caroline Holden di Baywatch, ovvero la migliore amica di Pamela Anderson nella trasmissione televisiva. L’attrice è Yasmine Bleeth.

Yasmine Bleeth e la sua trasformazione

In tv Yasmine Bleeth indossava il costumino rosso ed era davvero bellissima. Parliamo di circa vent’anni fa punto da quel momento però vive lontano dai riflettori, differenza di altre che hanno partecipato a quella serie TV diventata icona degli anni 90.

Dopo altri telefilm in cui ha recitato come Nash Bridges oppure Titans, non è riuscita mai raggiungere il successo e adesso, addirittura ha problemi con il peso. In passato ovvero nel 2001 era finita in carcere per possesso di cocaina ed aveva avuto problemi con l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Ora invece, è davvero irriconoscibile da un punto di vista fisico perché molto ingrassata e altrettanto trascurata.

La confessione sulla sua tossicodipendenza

Nel 2003 secondo Pagesix, l’attrice di New York nata il 14 giugno 1968, ha parlato della sua tossicodipendenza e addirittura nel corso di un servizio fotografico ha spiegato di avere avuto un crollo non riuscendo a dormire per circa 5 giorni consecutivi.

Ora lei cerca di stare lontano dalle droghe e non è un facile. Nel 2017 è tornata nuovamente a recitare questa volta del film Beautiful Evil , ma è davvero difficile riconoscerla rispetto ai periodi in cui indossava il costumino rosso nella serie tv Baywatch.

La donna ha subito molte cose particolari nel corso della sua vita privata e professionale. Adesso ha 51 anni e nonostante l’immensa popolarità per lei non è stato certo un percorso agevole, a differenza invece di altri suoi colleghi attori. Le fotografie in cui è stata paparazzata fanno capire che è cambiata molto fisicamente.