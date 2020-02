Riccardo Guarnieri e Ida Platano, è finita: il gesto estremo

Riccardo Guarnieri e Ida Platano al capolinea: il cavaliere lancia un chiaro segnale

Con la loro travagliata love story Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno appassionato tantissimi telespettatori di Uomini e Donne. Quando sembrava fosse tutto pronto per celebrare il lieto fine, i vecchi fantasmi hanno travolto i due protagonisti del Trono Over. Tanto da lasciar credere che stavolta la relazione sia davvero giunta al capolinea.

Pur legati da un forte sentimento, nitidamente scorto pure dai solitamente spietati opinionisti (Gianni Sperti in primis) i recenti problemi pare abbiano stroncato ogni speranza.

Almeno questa è la preoccupazione esternata nelle scorse ore dai fan, in seguito ad un gesto fatto di Riccardo Guarnieri sul suo profilo Instagram, ossia quello di rimuovere nel giro di qualche ora le fotografie che lo ritraevano insieme alla dama, inclusa quella dove appaiono in compagnia di tutte le altre coppie partecipanti insieme a loro a Temptation Island.

Rimossa ogni traccia

I fatti – verrebbe da dire – valgono più di mille parole, anche se in questo caso sarebbe più corretto dire immagini. Difatti, dopo giorni di prolungato silenzio sul momento delicato passato da Riccardo Guarnieri e Ida Platano nelle scorse settimane uno scatto dava come la sensazione che l’allarme fosse rientrato.

La dedica all’amata e l’intervista concessa al settimanale Uomini e Donne Magazine lasciavano pensare positivo. Adesso però sembra sia davvero successo qualcosa di piuttosto rilevante in merito. Negli scorsi giorni il Guarnieri era apparso abbastanza pensieroso sui social network, tanto da fargli pubblicare delle Stories malinconiche su Instagram.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: scorrono i titoli di coda

Al momento Ida non ha invece tolto alcuna immagine dove compare in compagnia del cavaliere pugliese, tuttavia la scelta di quest’ultimo alimenta le voci di rottura circolanti ormai da tempo, precisamente dal momento in cui la Platano aveva partecipato ad una sfilata del dating show di Maria De Filippi ed era scoppiata in lacrime non appena le avevano chiesto aggiornamenti su di lei e Riccardo.

Se così fosse i sostenitori ne uscirebbero molto delusi. Magra consolazione, un altro volto noto del programma Antonio Jorio li aveva prontamente avvertiti: questa coppia scoppierà.