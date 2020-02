Albano cerca un’altra Romina. Sostituta la bellissima cantante 35enne

Albano e Romina sono ritornati finalmente insieme sul palcoscenico, per la gioia dei numerosi fan che da anni, ormai, attendevano il ritorno dell’ex coppia. I due hanno debuttato a Sanremo con un nuovo singolo dal titolo “Raccogli l’attimo“, testo scritto per loro dal paroliere Cristiano Malgioglio.

Un’occasione che li ha visti anche ripercorrere, accanto alla loro figlia Romina Carrisi, tutta la loro carriera, esibendosi in un medley che ha fatto letteralmente esplodere l’Ariston.

Oggi tra di loro, sotterrata l’ascia di guerra e le incomprensioni familiari, è ritornato il sereno e i due vivono una seconda “carriera”. Non tutti sanno, però, che in passato, Albano ha duettato con un’altra donna, una cantante famosissima che pareva essere la candidata perfetta per la costruzione di un nuova coppia artistica. (Continua dopo la foto)

Albano voleva sostituire Romina Power?

Anni fa il cantante di Cellino San Marco ha avuto una collaborazione con Helene Fischer, una cantante ed attrice tedesca. I due si sono esibiti insieme in uno show televisivo in Germania, cantando insieme i suoi cavalli di battaglia. Subito dopo aver creato questa collaborazione Albano ha dichiarato “Helen è semplicemente fantastica, vorrei passare più tempo con lei.

Chiedetele se vuole diventare la mia Romina”. Ovviamente, si trattava di una battuta fatta al momento, l’artista ha ripreso il sodalizio artistico con la sua insostituibile Romina e nulla potrà mai intaccare questo legame professionale così collaudato che tanto piace al pubblico, non solo italiano. (Continua dopo la foto)

Di nuovo insieme ad Amici di Maria De Filippi

La notizia è esplosa da qualche giorno e i fan sono già in trepidante attesa. Albano e Romina Power potrebbero essere ospiti fissi della diciannovesima edizione del serale di Amici e vestiranno i panni di giudici speciali. Una notizia che al momento non ha ancora alcuna ufficialità da parte della rete Mediaset, ma che sta diventando sempre più insistente.

Se fosse confermato il rumors, sarebbe davvero un bel colpo per Queen Mary che andrebbe ad ampliare, con la loro partecipazione al Talent Show una fetta di telespettatori.