Roberta Di Padua provò a corteggiare un noto tronista: retroscena inedito sulla dama

La dama del trono over Roberta Di Padua si è resa protagonista di una confessione molto interessante per quanto riguarda la sua esperienza a Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista con il Magazine del programma, infatti, la protagonista ha svelato che tanti anni fa fece il provino per corteggiare un noto tronista.

Aveva solo 18 anni quando inoltrò per la prima volta la richiesta al programma di Maria De Filippi. In tale occasione, però, la produzione decise di non darle l’opportunità di scendere per corteggiare il tronista in questione. Ma chi sarà mai? Andiamo a scoprirlo insieme.

Roberta Di Padua e la richiesta per Daniele Interrante

Roberta Di Padua è tra i volti più discussi del trono over. La fanciulla ha avuto diverse conoscenze all’interno dello studio tutte, purtroppo, terminate male. Ad ogni modo, prima di intraprendere questo percorso, la donna ha svelato che molti anni fa provò a corteggiare un tronista molto ambito, stiamo parlando di Daniele Interrante. All’epoca, però, non riuscì ad entrare a far parte del programma, così provò a trovare l’amore al di fuori delle telecamere.

In effetti ci è riuscita, sta di fatto che si è sposata con Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista Federico. Anche con lui le cose, però, non sono andate bene al punto da lasciarsi dopo aver dato alla luce anche un figlio. Dopo un po’ di alti e bassi, i due sono riusciti a trovare un punto d’incontro per il bene del loro piccolo.

La dama e la sua esperienza al trono over

Due anni fa, però, Roberta Di Padua inoltrò la richiesta per entrare nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Con un po’ di titubanze, ha deciso di cimentarsi in questa esperienza e, in questa seconda occasione, è riuscita nel suo intento. Nel suo percorso fino ad oggi ha conosciuto alcuni uomini, ma le storie per lei importanti sono due: quella con Riccardo e quella con Gianluca.

Con il primo ha avuto un flirt nel periodo in cui il cavaliere era separato da Ida. La dama ha ammesso di essere rimasta molto male dal modo in cui si è comportato. Per quanto riguarda il secondo, invece, con lui la storia è terminata dopo che ha scoperto che lui fosse andato a letto con un’altra donna.Insomma, riuscirà a trovare la sua anima gemella?