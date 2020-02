Teresanna Pugliese GF vip il racconto drammatico della sua infanzia

Teresanna Pugliese e il racconto della sua infanzia drammatica con Adriana Volpe: ecco cosa ha confessato

Teresanna Pugliese da pochissimo tempo è entrata nella casa del Grande Fratello e subito si è lasciata andare ad una confessione strappa lacrime. Infatti, l’ex tronista oggi è un influencer e si è confessata con Adriana Volpe sul suo passato.

Ha detto che lei riesce a rilassarsi all’interno della casa con delle energie positive e si mette a pensare al passato. Infatti, ha raccontato una verità scioccante. Ha detto che sua madre si era innamorata della persona sbagliata e i due ebbero quattro figli.

Questo ovviamente, ha cambiato un po’ tutta la sua vita. Suo padre, lei dice che è una persona non lucida e che ha fatto male alla donna ed avrebbe potuto far del male anche ai suoi figli. Lei a un certo punto si rese conto di questo pericolo e quindi decise di scappare e di allontanarsi, fuggendo via.

Teresanna Pugliese e la sua infanzia difficile

Teresanna Pugliese spiega che quando aveva 4 anni, suo fratello aveva appena 3 anni e mezzo e i gemelli avevano più o meno la stessa età, si sono trovati da soli a dover ricominciare tutto da capo.

Infatti, già in diverse occasioni la madre aveva provato a scappare ma non aveva avuto l’aiuto della famiglia. I primi anni furono molto difficili perché andarono a casa dei nonni però non era facile riuscire a tenere la situazione sotto controllo. Piuttosto, c’era un’amica di infanzia di sua madre che l’aveva aiutata molto.

Intanto, la madre di Teresanna, per riuscire a sbarcare il lunario ha fatto tantissimi lavori come la cantante di pianobar, la badante ecc. Eppure tua madre era un’attrice Infatti arriva recitato con Fellini mentre invece aveva il fratello che aveva un ruolo cruciale perché anche se voleva fare un po’ il padre della famiglia. Non è stato facile perché la donna è sempre stata molto sola con qualche amico vicino, però non mi hai avuto effettivamente nessuno.

L’assenza del padre per tutta la vita

In questo momento di confessione con Adriana Volpe, Teresanna Pugliese ha detto che lei suo padre non ha più rivisto se non quando aveva 12 anni. Infatti, lei era convinto che lui sarebbe tornato però quando l’ha visto ha capito che non c’era più niente da fare. E’ in quel momento – a 12 anni – che è diventata maggiorenne perché ha dovuto fare sempre tutto da sola.

Non le è mai neanche importato di creare un rapporto con i figli. Già quando era piccolissima lei puliva casa, si occupava delle faccende e in pratica si è creato un rapporto talmente stretto tra loro che è difficile adesso pensare ad una vita senza di loro.

Sua madre ha fatto tanti sacrifici per farli crescere da sola. Poi il suo migliore amico era gay e addirittura le persone a volte dicevano di non frequentarli perché era uno scandalo a quell’epoca. Ora Teresanna è sposata con Giovanni Gentile e hanno un bambino: è finalmente serena.