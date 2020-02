Adriana Volpe e Andrea Denver, sta nascendo una storia? “lei la mia donna ideale!”

Sono in tanti a sperare in un flirt fra Adriana Volpe e Andrea Denver, lui d’altronde non nasconde che lei è la sua donn a ideale, succederà qualcosa?

Sta per nascere qualche flirt nella casa del Grande Fratello Vip? In realtà molti ci sperano, tuttavia sembra assai improbabile che Adriana Volpe e Andrea Denver si lasciano andare! I due sono entrambi impegnati tuttavia i fan li vedono bene assieme e sognano!

Potrebbe esserci veramente qualcosa fra la Volpe e Denver? Diciamo che Andrea ha più volte detto esplicitamente che lei gli piace, e ha anche aggiunto che è la sua donna ideale. Parole grosse per una persona che ha una fidanzata all’altro capo del mondo.

E che per giunta non si è mai vista! I fan del GF Vip però non smettono di sperare e sono pronti per fare il tipo per quella che sarebbe la seconda coppia nata nella casa. La prima è stata infatti quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Adriana Volpe è la donna ideale per Andrea Denver

Incuriosito e interessato, il pubblico che segue passo dopo passo il programma da un po’ ha notato che fra i due c’è feeling. Adriana e Andrea spesso si sono anche presi in giro e hanno scherzato con confidenza nonostante siano impegnati.

La Volpe, moglie di Roberto Parli dal 2008, si è avvicinata a Denver, anche lui impegnato e fidanzato con una ragazza che si trova in America. I due hanno stretto un bel legame e si sono avvicinati durante una gara di ballo che hanno dovuto sostenere nelle scorse settimane.

Il modello ha gradito particolarmente la presenza di Adriana come compagna di ballo e non si è tirato indietro a stringerla fra le braccia. Il giovane non ha mai nascosto il suo debole per Adriana, anche durante la scorsa puntata lo ha detto apertamente a Signorini.

Denver riempie Adriana di complimenti

Andrea Denver è un giovane educato e molto perbene, e durante il ballo ha trattato Adriana come una cosa preziosa. Il modello ha detto di trovarla bellissima e che è la sua donna ideale nonostante la differenza di età.

Anche Adriana Volpe ha dimostrato di aver un debole per Andrea, e insieme a lui si è lasciata andare. I due hanno riso tanto insieme e si è creato un feeling speciale. A notare la loro sintonia è stato anche Antonio Zequila, che ha affermato che anche ad Adriana piace Andrea. Come finirà? Nascerà un flirt? Staremo a vedere!