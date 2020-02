Jasmine Carrisi senza freni, preferisce solo uno tra i figli di Romina Power, ecco chi. Snobbati gli altri due

Jasmine Carrisi ospite a Vieni da me di Caterina Balivo

Dopo l’ospitata di qualche settimana fa a Live Non è la D’Urso dell’amica di famiglia Barbara D’Urso, venerdì pomeriggio Jasmine Carrisi si è recata a Vieni da me, il salotto televisivo condotto da Caterina Balivo.

Reduce dalle precedenti apparizioni sul piccolo schermo e del suo ruolo d’attrice in un film d’epoca, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso è apparsa molto sicura di sé e a suo agio davanti alle telecamere. La 18enne ha parlato a lungo della sua vita da adolescente, ovvero la scuola, gli amici, l’amore e la famiglia.

Le preferenze della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

E a proposito di famiglia era certo che la padrona di casa Caterina Balivo le facesse delle domande sul resto dei familiari. Ricordiamo che da sempre Loredana Lecciso e Romina Power non vanno d’accordo quindi non si è mai vissuto un vero e proprio clima di famiglia. Tuttavia Jasmine Carrisi ha un bellissimo rapporto con tutti i suoi cinque fratelli, anche quelli della cantante statunitense.

La 18enne, però, ha delle preferenze e le ha dette a Vieni da me: “I miei preferiti sono Bido Albano Junior, e Cristel. Lei mi piace molto, è matura, diplomatica, positiva. Vado d’accordissimo con lei”. Quindi il rapporto con la terzogenita di Al Bano va alla grande nonostante le varie discussioni tra lei e la Lecciso.

Jasmine come il fratello maggiore Yari Carrisi

Ricordiamo che nel matrimonio di Cristel Carrisi e Davor Luksic non era presente Loredana Lecciso per espressa richiesta della sposa. Il rapporto tra le sorelle continua nonostante la distanza, infatti la bella Jasmine vive ancora a Cellino San Marco, mentre la madre di Kai e Cassia Ylenia si è trasferita da qualche anno in Croazia, paese natale del marito che è un grande imprenditore.

Le recenti dichiarazioni della Carrisi Junior combaciano perfettamente con quelle fatte dal fratello maggiore Yari. Infatti il secondogenito di Al Bano e Romina Power la settimana scorsa è stato ospite a Rivelo rivelando di aver un buon rapporto con tutti, ovvero la Lecciso, Jasmine e Bido.