Una Vita anticipazioni spagnole: Alfredo volta le spalle a Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che finalmente Ramon troverà il modo per risarcire i vicini derubati da Genoveva e Alfredo. Il Palacios investirà in una compagnia di assicurazioni.

Nel frattempo, Felipe e Marcia saranno sempre più vicini, complici le lezioni di spagnolo che l’avvocato darà alla cameriera. Successivamente, uno sconfortato Liberto dirà con la morte nel cuore a Susana e Felipe che lascerà la casa di Rosina, dopo essere stato accusato di aver violentato Genoveva. Ormai, il suo matrimonio è arrivato al capolinea.

Una Vita anticipazioni: la proposta di Felipe

Nelle puntate spagnole della soap, Felipe si accorgerà di provare una forte attrazione per Marcia. Ora che è stata istruita a parlare la sua lingua, può accompagnarlo ad una festa all’ambasciata. Intanto, Cinta confessa a Emilio i suoi sentimenti, dicendogli di essere disposta ad affrontare i suoi genitori e di combattere per il loro amore.

Nelle nuove puntate di Una Vita, Ramon proporrà ai vicini truffati da Genoveva e Alfredo di investire nell’assicurazione La Tizona. Forse, è la soluzione giusta per recuperare i loro averi in breve tempo. Rosina scoprirà che anche Liberto sta cercando denaro da investire e la cosa non le piacerà affatto.

Alfredo tradisce Genoveva

Colpo di scena nelle puntate spagnole di Una Vita. Alfredo, sentendosi ormai braccato, penserà bene di addossare tutta la colpa della loro truffa macchinata ai danni di Acacias alla moglie Genoveva.

La dark lady, indignata, farà una scenata in pubblico al marito che le ha voltato le spalle. Che cosa avrà in serbo ora per lui? Intanto, Liberto verrà a sapere che è stata Genoveva ad ordire il piano per separarlo da Rosina. Per il giovane uomo sarà un colpo terribile, visto che aveva iniziato a provare un reale interesse nei confronti della donna.

La situazione di Alfredo si farà sempre più complicata. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, l’uomo verrà smascherato pubblicamente anche da Lolita, che gli griderà in faccia tutto il suo odio. Rosina invece cercherà consolazione in Susana, chiedendole un consiglio in merito al comportamento da tenere con Liberto.

In fondo, suo marito è stato ingannato da Genoveva e dunque potrebbe anche meritarsi una seconda possibilità. Sarà davvero così? Lo sapremo con le prossime puntate spagnole della soap opera.