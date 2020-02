Eleonora Daniele presto mamma: “Avevo ormai perso le speranze”

Eleonora Daniele diventerà presto mamma: la conduttrice sarebbe pure ricorsa ad un aiuto pur di avere figli

Finalmente mamma. Potremmo intitolare così la storia di Eleonora Daniele, oggi tra le conduttrici più apprezzate in Rai. La padrona di casa di Storie Italiane presto avrà il suo primo figlio, un sogno lungamento inseguito, secondo quanto fa sapere la donna sulle colonne del settimanale Gente.

Nell’intervista per il nuovo numero confessa di aver cercato per due anni la gravidanza. Talmente desiderava tagliare questo traguardo che avrebbe probabilmente preso in considerazione l’ipotesi di farsi aiutare qualora non fosse arrivata.

Da un paio d’anni – racconta Eleonora Daniele alla rivista – cercavano un bambino e non era scontata la buona riuscita avendo superato i 40 anni. Ci credeva, lo sperava, ma più il tempo trascorreva più la vedeva complicata. Tuttavia, quando era maggiormente serena è rimasta naturalmente in dolce attesa, senza il supporto di cure ormonali. In caso contrario le avrebbe magari valutate.

Una donna in carriera

Assorbita dalla carriera, Eleonora Daniele ha scoperto tardi questo suo desiderio di maternità. A segnare la svolta un triste avvenimento: la scomparsa del fratello maggiore nel 2015, di cui la conduttrice si è occupata in prima persona, reputandolo come un figlio. Fino a pochi anni fa l’idea di metter su famiglia esulava dai suoi pensieri.

Dopo la morte di Luigi, autistico, è scattata dentro una specie di scintilla. Persa la persona cara, ha sentito il tempo fermarsi. Adesso la sua bambina le trasmette energia e spalanca le porte a un sentimento immenso.

Stando alle previsioni, Carlotta, figlia di Eleonora e del marito Giulio Tassoni, dovrebbe nascere nei primi di giugno, permettendo alla donna di mantenere le redini di Storie Italiane fino alla fine. È al quinto mese e mezzo.

Eleonora Daniele resta a Storie Italiane

Ha preso una decina di chili, praticamente tutti nella pancia. Sin da subito è stato evidente, tanto da lasciare credere aspettasse due gemelli. Avendone in famiglia, sarebbe potuto pure succedere. E invece sarà una e la vorrebbe dare alla luce naturalmente.

Accadrà poco dopo la fine del programma, prevista per il 29 maggio. Non vede l’ora di poterla stringere tra le braccia. Quando meno se l’immaginava è giunta la splendida notizia e, forgiata dalle dure sfide già affrontate, sarà sicuramente un genitore meraviglioso.