Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 25-28 febbraio: Agnese vuole sedurre Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 riportano novità davvero interessanti. Nelle trame delle puntate della daily soap, in onda da martedì 25 a venerdì 28 febbraio su Rai 1, Agnese scopre tutta la verità su Giuseppe Amato. Tra Angela e Riccardo sembra nascere del tenero.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Agnese distrutta

Antonio ed Elena tornano a Milano per aiutare Salvatore a raccontare tutta la verità ad Agnese su Giuseppe Amato. Nel frattempo, Umberto comunica ai figli che la Banca Guarnieri sta chiudendo e che presto venderà anche la villa di famiglia.

Antonio nota che tra Agnese e Armando c’è molto feeling e decide di affrontare il signor Ferraris per dirgli che cosa pensa del loro legame. Riccardo è molto triste per la brutta situazione familiare che sta vivendo e Angela cerca di stargli più vicino possibile. Il loro legame diventa sempre più intenso, una cosa che infastidisce Ludovica. Nel vedere Rocco giù di morale, Irene lo coinvolge in un piano per far ingelosire Marina.

Riccardo sempre più attratto da Angela

Dalle anticipazioni delle nuove puntate de ‘Il Paradiso Delle Signore 4’ in programma fino al 28 febbraio, emergono colpi di scena davvero clamorosi. Il piano di Irene sembra funzionare alla grande. Dopo l’incontro con Antonio, il signor Ferraris decide di allontanarsi da Agnese e la donna non riesce a capire il motivo. Riccardo è sempre più colpito da Angela, ma la Venere Barbieri sa che il loro è un amore impossibile e preferisce non lasciarsi andare.

Per evitare che Villa Guarnieri venga venduta a un estraneo, Riccardo espone alla zia Adelaide la sua idea per salvare l’immobile di famiglia. Clelia ed Ennio continuano a frequentarsi. Il ragioniere Cattaneo non è felice della loro relazione ma ha deciso di non intromettersi più nella vita sentimentale della sua ex amante. Ancora disperata per ciò che ha scoperto su Giuseppe, Agnese si mostra disponibile verso Armando, ma lui da perfetto signore preferisce non approfittare della situazione.

Antonio si ricrede su Armando e gli porge le sue scuse, invitandolo a prendersi cura di Agnese. Adelaide compra Villa Guarnieri e vi fa il suo rientro da regina, anche se la tensione tra lei e Umberto è più tagliente che mai. Riccardo, sempre più colpito da Angela, la invita a uscire ma la serata non va come la ragazza sperava. Clelia, per puro caso, legge la lettera che Silvia ha scritto per Luciano e scopre tutta la verità sulla paternità di Federico.