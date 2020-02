Una Vita anticipazioni dal 25 febbraio al 1° marzo: Samuel aggredisce Lucia

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un matrimonio saltato, una partenza e una vittoria. Lucia commette un gesto che fa infuriare Samuel. Felipe incolpa Trini per ciò che è accaduto a Celia. Jacinto è triste per Marcelina. Ecco gli spoiler delle puntate della soap iberica in onda su Canale 5 da martedì 25 a domenica 1° marzo.

Anticipazioni Una Vita: Felipe contro Trini

Felipe incolpa Trini per aver portato Celia a perdere il bambino che portava in grembo. La cugina di Lucia, però, non è dello stesso avviso. Nel frattempo, Inigo mette in atto un piano per mettere in riga Tito. Seppur controvoglia, il pugile inizia ad allenarsi con Liberto. Padre Telmo va a trovare Ursula che, dopo le dichiarazioni di Fabiana, è ancora detenuta in commissariato per il probabile omicidio di frate Guillermo.

Durante l’incontro, il parroco si convince della sua innocenza e promette che farà di tutto per scagionarla e trovare il vero colpevole. È il giorno del matrimonio di Lucia e Samuel, quest’ultimo è davvero al settimo cielo. Mentre in chiesa fervono i preparativi e i banchi iniziano a riempirsi degli invitati, in ultima fila prende posto anche padre Telmo. Durante la cerimonia, qualcosa va storto.

Lucia molla Samuel sull’altare

Le anticipazioni delle puntate di ‘Una Vita’ in programma fino al 1° marzo, annunciano colpi di scena davvero clamorosi. Durante la cerimonia nuziale, Lucia non pronuncia il fatidico sì. Pare che la giovane Alvarado abbia cambiato idea. Il giovane Alday, dopo essere stato scaricato da Lucia sull’altare, l’aggredisce davanti agli occhi degli invitati.

Nel frattempo, alla Deliciosa si festeggia la vittoria di Tito, che dopo i duri allenamenti ha sconfitto il suo avversario. Questa vittoria lo ha fatto tornare popolare nel quartiere di Acacias. Marcelina, dopo aver scoperto tutta la verità su Jacinto, decide di non aver più niente a che fare con lui. Il cugino di Casilda si sente in colpa per aver illuso Marcelina, anche perché non avrebbe mai voluto farlo.

Per tale motivo chiede a Servante di aiutarlo a farsi perdonare dalla domestica e il portinaio non si tira indietro. I due, infatti, hanno un bel piano in mente. Felipe si sente in colpa per ciò che è successo a Celia e così le regala i biglietti per andare a trovare Tano in Inghilterra. La cugina di Lucia, però, preferisce stare accanto a Trini. Nel frattempo, Samuel si prepara a lasciare per sempre il quartiere di Acacias.