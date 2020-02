“Chiudi le gambe che si vede tutto…”: Maria De Filippi sconvolta, Trono over bollente

Caos al parterre senior di Uomini e Donne

Nella giornata di domenica si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate del parterre senior di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News nello studio 6 dell’Elios in Roma è accaduto di tutto.

Oltre alla pace tra Ida e Riccardo c’è stata una forte discussione tra Armando e Veronica al punto che Maria De Filippi è andata via chiudendo prima il Trono over. Inoltre l’opinionista Tina Cipollari ha avuto una lite col pubblico, mentre Gemma Galgani ha incontrato qualche suo ex chiamato all’appello dalla vamp frusinate.

Tina si arrabbia col pubblico, Gemma Galgani rivede un suo ex

La registrazione è partita con Tina Cipollari che se l’è presa con un signore del pubblico. Un uomo che conosciamo bene perché qualche settimana fa ha detto alla vamp frusinate che a 70 anni non sarebbe arrivata tonica come Gemma Galgani. Per questo motivo l’opinionista lo ha chiamato ‘gemmino’ è poi è partita la discussione.

Inoltre l’ex moglie di Kikò Nalli ha voluto far scendere l’uomo dalle scalinate facendolo pesare sulla bilancia che ha segnato cento chili. Ma non è finita qui visto che nello studio di Uomini e Donne sono arrivati alcuni ex della Galgani. In pratica si è presentato Michele di Bari e questo momento, stando a Il Vicolo delle News si è prtato via mezza puntata.

Momento piccante al Trono over di Uomini e Donne

Subito dopo Maria De Filippi ha chiamato Valentina Autiero al centro dello studio che ha mandato via due cavalieri che non le piacciono. La dama, però, è molto interessata ad Andrea che sta conoscendo anche Veronica Ursida. Ma durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne c’è stato anche un momento molto piccante.

I protagonisti sono stati Marcello Michiasanti e Anna Maria. L’uomo ha chiesto a quest’ultima di chiudere la gambe perché ha una minigonna e le si vede tutto, il parterre maschile dietro infatti era tutto con gli occhi spalancati e bramosi di guardarla.