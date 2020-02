Elettra Lamborghini lo fa in bagno e documenta tutto su Instagram: le foto impedibili

Elettra Lamborghini e le polemiche a Sanremo 2020

Elettra Lamborghini è reduce della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, giunta alla 70esima edizione è che è stata vinta da Diodato. Le performance dell’ereditiera hanno scatenato una serie di polemiche per via delle sue stonature sul palco dell’Ariston, ma anche delle mise utilizzate durante le sue apparizioni.

Inoltre l’ex giudice di The Voice of Italy è stata massacrata da alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui la blogger Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima era stata spietata contro il forfait di colei che è diventata popolare con i twerk, massacrandola live davanti ad una sconvolta Mara Venier, per aver rinunciato alla partecipazione a Domenica In, speciale Sanremo.

La ricca ereditiera si mostra in bagno: cosa sta facendo?

Ma nelle ultime ore Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé per qualcosa di clamoroso. Attraverso delle Storie su Instagram, la bella ereditiera si è scatenata nel realizzare delle divertenti foto realizzate all’interno del bagno di casa sua. La donna ha chiesto ai suoi numerosi follower cosa stava facendo in quel momento.

L’artista reduce da Sanremo 2020 si è mostrata sul social network mentre è seduta sul gabinetto. Per quale ragione? Elettra si stava spalmando una crema sul viso, giocando con i seguaci sull’ambiguità della sua posa. Consapevole di aver creato molto imbarazzo, la diretta interessata ha scritto: “Pensavate che stessi cac**do, eh?”. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Elettra Lamborghini gioca con i follower

Ovviamente Elettra Lamborghini ha voluto giocare con tutti coloro che la seguono su Instagram. In realtà la ricchissima ereditiera si stava solamente spalmando una crema sul volto e, in attesa di risciacquarsi, ha iniziato a cantare a squarciagola ‘Musica (e il resto scompare)’, il brano che ha gareggiato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Prima sulla tazza del wc r subito dopo si è gettata a terra, giocando anche con il sali e scendi della doccia, facendo finta di essere un microfono. Ovviamente non poteva mancare la sua tutina leopardata, e il gesto della Lamborghini ha mandato in tilt tutti i follower. Anche i leoni da tastiera si sono scatenati criticando la sua iniziativa tra le pareti del bagno domestico.