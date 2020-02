Barbara D’Urso preoccupa il pubblico, sta male in diretta: “Non ho più voce e…”

Le dirette a Mediaset senza pubblico per il Coronavirus

Per via dell’emergenza del Coronavirus, stando alle disposizioni da parte della Regione Lombardia, anche l’azienda televisiva Mediaset si è adattata alle norme. Queste ultime prevedono che le trasmissioni in onda dal centro di Cologno Monzese con lo studio totalmente privo di pubblico.

Infatti, la presenza degli spettatori, essendo nelle zone di Milano, potrebbe rappresentare un grandissimo rischio per il contagio. Per questa ragione, dopo Live non è la D’Urso di domenica sera, ora Barbara D’Urso da lunedì fino ai prossimi giorni andrà in onda col suo rotocalco Pomeriggio Cinque da sola.

Barbara D’Urso: “Sento il vostro calore, ma non sto bene”

Dopo la lunga diretta di domenica sera (circa cinque ore) con Live Non è la D’Urso, lunedì intorno alle 17:10 Barbara D’Urso ha aperto una nuova settimana del rotocalco Pomeriggio Cinque. La conduttrice napoletana sin dai primi minuti ha messo in chiaro che l’informazione non si ferma, anche se nella regione in cui va in onda, ovvero la Lombardia, è presente il coronavirus.

Tuttavia, la padrona di casa è apparsa un po’ stanca e senza voce, tosse do più volte. Tranquilli, Lady Cologno sta bene, infatti quest’ultima ha giustificato le sue condizioni di salute per via della lunga serata precedente quando ha avuto un’accesa lite col critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Barbara D’Urso e la lite con Vittorio Sgarbi

Ebbene sì, a Live Non è la D’Urso verso mezzanotte è scoppiata un’accesa discussione tra la padrona di casa Barbara D’Urso e l’ex Parlamentare Vittorio Sgarbi. In studio erano presenti anche alcuni protagonisti della terza edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa finita da poco, e la soubrette abruzzese Francesca Cipriani.

Il critico d’arte ha parlato di una Pupa raccomandata da parte dell’ex Premier tirando in ballo anche Carmelita. Sono volate parole grosse e minacce tra i due, poi il giorno seguente Sgarbi ha detto di voler portare Barbara al Tribunale perché l’ha denunciata. Quale sarà la reazione della professionista partenopea.