Adriana Volpe GF vip, ride e scherza con Denver, il duro commento del marito

Adriana Volpe sotto accusa sui social per il suo atteggiamento complice con Andrea: il marito conferma la sua gelosia

Il rapporto troppo stretto tra Adriana Volpe ed Andrea Denver non piacerebbe al marito della conduttrice televisiva. Il fatto che giocano e scherzano e ridono troppo spesso, non è piaciuto particolarmente al compagno di Adriana.

Infatti, suo marito non è d’accordo sul tipo di rapporto che c’è tra i due. C’è stato un commento che lui ha fatto ad alcune persone sui social ed in particolare, su Instagram. Proprio sotto a questo commento, avrebbe detto anche lui o quanto meno ha fatto capire di non aver gradito quello che hai rapporto tra Adriana e Andrea Denver.

Questa settimana la conduttrice e Denver sono stati ripresi dalla produzione Grande Fratello con degli scatti in bikini, sul bordo della piscina con lo scopo di realizzare il calendario 2020 del Grande Fratello vip. C’è stato del contatto fisico e sicuramente non maligno, nè con doppi fini però, questo ha scatenato un po’ la gelosia da parte di Roberto.

Adriana Volpe fa ingelosire il marito con Andrea

Un utente a proposito delle fotografie per Adriana Volpe e anche ad alcuni atteggiamenti con altri concorrenti maschi della casa, ha detto che Adriana non si è comportata proprio in maniera impeccabile all’interno della casa più spiata d’Italia.

In particolare, non ha amato il bacio a stampo con Pago, Secondo alcuni poi, Adriana avrebbe stabilito un feeling troppo amichevole con Andrea Denver e poi sarebbe un po’ civettuola con gli altri. Le persone hanno iniziato a sostenere che praticamente vuole fare tanto la perfettina, però alla fine anche lei è un po’ troppo ammiccante nei confronti degli uomini.

Dopo tutto questo lungo post articolato da parte di un utente, ci si è messo anche il commento di Roberto, marito di Adriana che ha scritto in merito al suo comportamento semplicemente “hai ragione”. Un po’ come sottolineare che anche lui non abbia gradito degli atteggiamenti della donna.

La gelosia di Roberto: ci sarà un confronto?

Adriana Volpe probabilmente potrebbe chiedere un incontro con suo marito Roberto per cercare di calmare un poco le acque.

Il fatto che lei ride troppo e scherzi con le persone, sta iniziando a dare troppo fastidio al compagno che probabilmente potrebbe decidere di fare un incontro con lei faccia a faccia per chiarire il perché di tutti questi atteggiamenti.

Di certo non ha aiutato la situazione degli ultimi giorni, in quanto la produzione ha fatto fare la serie di scatti e c’è stato un contatto in piscina in bikini. Delle foto che chiaramente hanno ancora più acuito questa sensazione di gelosia.